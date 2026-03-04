"Девальвация помогает": в Минфине рассказали о плюсах роста курса доллара в Украине

Девальвация гривны способствует внутреннему спросу на товары на отечественных производителей. Это будет способствовать построению более устойчивой и более стабильной экономики в Украине.

Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает "Интерфакс-Украина". Она сравнила реакцию украинской экономики на влияние полномасштабной войны.

"Украинская экономика прежде всего руководствуется стабильным внутренним потреблением. Девальвация валюты, которая началась в прошлом году, на самом деле помогает направить этот спрос больше на отечественных производителей, и с ростом расходов из-за дефицита электроэнергии именно так работает иммунный ответ", – сказала она на четвертом бизнес-форуме Ukraine Resilience в Люксембурге.

Заместитель министра отметила, что в вопросе восстановления разрушенного российским полномасштабным вторжением речь идет о более разумном восстановлении. Новая концепция включает:

более быстрые системы транспортных коридоров;

оцифрованную таможню;

резервные маршруты снабжения;

построение распределенной генерации и мобильных генерирующих установок;

усиление взаимосвязи с европейскими узлами.

"Финансовая устойчивость: несмотря на войну банковская система является ликвидной, международное финансовое сотрудничество расширяется, (...) финансовая система является более прозрачной, чем была до войны", – отметила Ольга Зыкова.

По ее словам, столкнувшись с экзистенциальной угрозой, экономическая система Украины развила "институциональный иммунный ответ". Это позволяет стране выявлять экономические угрозы на ранней стадии, быстро мобилизовать ресурсы и делать выводы, чтобы следующая реакция была умнее, быстрее и сильнее. Она назвала такую устойчивость украинской экономики и финансовой системы не чистой удачей, а преимущественно скоординированным и основанным на правилах "иммунным ответом".

"Чем больше давление, тем точнее становится реакция. И со временем это создает что-то очень важное для партнеров и для стран-партнеров, для доноров и инвесторов – предсказуемость в условиях неопределенности", – подытожила заместитель министра финансов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на январь 2026 года государственный долг Украины вырос до $215 млрд, из которых более 75% приходится на внешние обязательства, а месячное увеличение составило $1,67 млрд. Однако, нюанс в том, что большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,51%), а их обслуживание частично планируют осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, а не из бюджета граждан.

