Госдолг Украины существенно вырос за месяц, но есть нюаснс: сколько задолжали теперь и кто будет отдавать

По состоянию на январь 2026 года государственный долг Украины вырос до $215 млрд, из которых более 75% приходится на внешние обязательства, а месячное увеличение составило $1,67 млрд. Однако, нюанс в том, что большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,51%), а их обслуживание частично планируют осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, а не из бюджета граждан.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. По сравнению с предыдущим месяцем долговые обязательства выросли на 169,9 млрд грн (около $1,67 млрд), что на первый взгляд выглядит тревожным сигналом для финансовой стабильности страны. Впрочем, структура и условия этого долга существенно меняют общую картину.

Основную долю долговых обязательств Украины составляет внешний долг, что типично для военной экономики, которая в значительной степени опирается на помощь партнеров. По состоянию на конец января структура долга была следующей:

государственный внешний долг – 6 941,1 млрд грн, или $162 млрд (75,34%);

– 6 941,1 млрд грн, или $162 млрд (75,34%); государственный внутренний долг – 1 992,65 млрд грн, или $46,5 млрд (21,63%);

– 1 992,65 млрд грн, или $46,5 млрд (21,63%); гарантированный государством долг – 278,84 млрд грн, или $6,51 млрд (3,03%).

Таким образом, почти три четверти долговой нагрузки приходится на внешние обязательства. В Министерстве финансов объясняют: рост долга в январе был обусловлен поступлением льготного финансирования от международных партнеров в рамках механизма ERA, а также переоценкой валютных обязательств из-за колебаний обменного курса.

Ключевой нюанс заключается в том, что обслуживание и погашение части этих долгов планируется осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов, а не из текущих налоговых поступлений или средств граждан. В январе гарантированный государством долг вырос на 2,16 млрд грн, при этом:

гарантированный внешний долг увеличился на 3,73 млрд грн до 216,12 млрд грн;

гарантированный внутренний долг, наоборот, уменьшился на 1,56 млрд грн до 62,73 млрд грн.

Еще один важный момент – структура кредиторов. Более 65,9% долга составляют льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств. Доля государственных ценных бумаг:

на внутреннем рынке – 22,3%;

на внешнем – 8,9%.

Займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений составляют лишь около 2,8%, что существенно снижает риски давления со стороны частного капитала. Несмотря на рост общей суммы, качественные показатели долгового портфеля улучшаются. Средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,51% (против 4,55% в декабре 2025 года и 5,0% в январе 2025-го).

В то же время средневзвешенный срок погашения составляет 13,29 года, что значительно больше, чем год назад (11,6 года), это означает меньшее давление на бюджет в кратко- и среднесрочной перспективе. В валютной структуре долга доминирует евро – 45,15%. Далее следуют:

доллар США 22,45%;

гривна 20,71%;

специальные права заимствования (СПЗ) 8,56%;

другие валюты 3,13%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получила первый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,5 млрд долларов, средства направят на финансирование приоритетных расходов госбюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Далее, согласно меморандуму, в 2026 году предусмотрены еще три транша после пересмотров программы – 1 июня, 1 сентября и 1 декабря.

