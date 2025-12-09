Украинцам обещают по 7400 грн от ООН после 1 декабря: что не так с этой информацией

В Украине вновь активизировались мошенники, которые обещают: якобы с 1 декабря все граждане могут получить выплату 7400 грн от ООН. Схема не новая, но в этот раз ее "воскрешение" пришлось на раунд очередных зимних выплат от государства, что увеличило количество потенциальных жертв.

OBOZ.UA рассказывает, как действуют мошенники. Также мы собрали простые советы, которые помогут уберечься от аферистов.

Выплата 7400 грн от ООН: как работает схема

Основная цель сообщений о фейковых выплатах – сбор персональных данных, документов и банковских реквизитов. Эта информация помогает злоумышленникам обчищать банковские карты жертв.

Мошенники комбинируют психологическое давление, социальную инженерию и фальшивые (фишинговые) интернет-страницы. Так, сначала, они создают и распространяют в соцсетях громкие заявления с "сенсационными" заголовками по типу "только сегодня все украинцы могут получить 7400 грн от ООН!".

В тексте аферисты используют эмоциональные триггеры, такие как гарантия выплат, обещание простых действий и т.д. Ключевая задача таких сообщений – заставить пользователя перейти по ссылке.

По ней обычно расположена фейковая платформа, страница на Linktree или клон-сайт, который имитирует официальный сервис. Дизайн может быть максимально похож на правительственные или гуманитарные порталы. Злоумышленники просят ввести:

номер карты, CVV, срок действия;

ФИО, паспортные данные, ИНН;

пароль к банкингу или онлайн-кошелькам.

Получение таких данных отрывает мошенникам практически моментальный доступ к средствам жертвы. Имея конфиденциальную информацию, злоумышленники могут снимать и переводить деньги с банковских карт. Операции могут начаться в течение 1-10 минут после ввода данных.

Что делать, если уже перешли по ссылке

Немедленно заблокируйте карту .

. Измените пароли во всех сервисах, где они могли совпадать с введенными.

во всех сервисах, где они могли совпадать с введенными. Проверьте банковские выписки за последние дни. При подозрительных операциях сразу обращайтесь в банк.

за последние дни. При подозрительных операциях обращайтесь в банк. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) во всех онлайн-сервисах и не выключайте ее в дальнейшем.

Почему такие выплаты не могут быть настоящими

ООН никогда не делает выплаты всем гражданам. В действительности помощь оказывают только отдельным социально уязвимым категориям украинцев (например, внутренне перемещенные лица, матери-одиночки и т.д.) и исключительно через официальные ресурсы, не в соцсетях.

На ложность "выплат" указывает то, что в фейковых сообщениях не фигурируют официальные названия программ, не указаны все условия, сроки и доноры и т.д. Обещание "на любую карту, даже єПідримка" тоже говорит о нереалистичности выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам рассылают опасные сообщения от имени "Новой почты" и "Укрпочты". Читайте, как не потерять свои деньги.

