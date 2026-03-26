Украинцам начнут раздавать по 1500 грн уже в апреле: нужно ли подавать заявление

Украинцы, которые получают пенсии или социальные выплаты, а также имеют право на единовременное пособие 1500 грн – не должны подавать никаких заявлений или обращаться в соответствующие учреждения. Средства начислят автоматически тем же способом, которым люди уже получают свои выплаты – на карточку или через "Укрпочту".

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Решение о единовременной помощи приняло правительство, подчеркивая, что выплаты направлены прежде всего на наиболее уязвимые категории населения в условиях экономических вызовов.

Кто получит доплату

Речь идет о широкой группе граждан, которые уже находятся в системе социального обеспечения. В частности, выплата предусмотрена для:

пенсионеров по возрасту;

людей с инвалидностью;

малообеспеченных семей;

получателей базовой социальной помощи;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получают выплаты;

многодетных семей;

одиноких матерей.

В целом, по оценкам правительства, помощь получат почти 13 миллионов украинцев. Главный вопрос, который волнует людей, нужно ли обращаться за этой выплатой? В ПФУ объяснили, что – нет.

Как объясняют в ПФУ, никаких дополнительных действий от получателей не требуется. Не нужно писать заявления, подавать документы или лично обращаться в учреждения. Вся процедура будет происходить автоматически – на основе уже имеющихся данных о получателях пенсий и социальных пособий.

Выплата будет осуществлена тем же способом, которым люди уже получают свои средства – на банковскую карточку или через отделение "Укрпочты". Деньги поступят отдельной суммой – то есть это будет дополнительная выплата, а не часть основной пенсии или пособия.

Важно, что ключевым условием является статус получателя по состоянию на 1 апреля – именно на эту дату будет определяться право на доплату. Автоматический формат начисления также минимизирует бюрократию и позволяет быстро доставить средства людям без лишних процедур и очередей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ужесточают контроль за оформлением и выплатами больничными – с 1 апреля проверять их будут жестче, а возможность "нарисовать" справку, как ожидается, исчезнет. Если больничный признают необоснованным, платить придется медучреждению или врачу.

