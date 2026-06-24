Украинцам могут отказать в выплате пенсии: что важно знать

По достижении необходимого возраста украинцы имеют право выйти на заслуженный отдых с пожизненной выплатой пенсии. Однако некоторых может ждать отказ, и причиной такой неприятной неожиданности является непонимание разницы между трудовым и страховым стажем.

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Об этом предупредили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Там напомнили, как различать эти понятия и почему даже официальная работа не всегда гарантирует своевременный выход на пенсию.

Что такое трудовой стаж и когда он засчитывается

Трудовой стаж — это период работы или другой деятельности, который подтверждается исключительно записями в бумажной трудовой книжке или другими официальными документами. Этот подход был основным в Украине до 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". До этой даты именно сам факт работы, зафиксированный кадровиком в трудовой книжке, был главным показателем для назначения и расчета пенсии.

Что такое страховой стаж и чем он отличается

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачивались ежемесячные взносы (ЕСВ) в размере, не меньшем, чем минимально установленный законом. Главное отличие заключается в принципе начисления:

трудовой стаж подтверждает лишь сам факт того, что вы где-то работали или занимались какой-либо деятельностью.

подтверждает лишь сам факт того, что вы где-то работали или занимались какой-либо деятельностью. страховой стаж подтверждает, что за эту работу государство и ПФУ реально получили деньги (налоги).

Важное предупреждение от ПФУ: даже если вы трудоустроены абсолютно официально, этот период работы автоматически не превратится в страховой стаж, если ваш работодатель оказался недобросовестным и не платил за вас страховые взносы или накопил налоговые долги.

Что именно учитывается при назначении выплат

Современная система оценки стажа будущего пенсионера разделена на два ключевых этапа:

Все периоды работы до 1 января 2004 года засчитываются по старым правилам — на основании бумажной трудовой книжки и документов о стаже. Все периоды работы после 1 января 2004 года оцениваются исключительно через Реестр застрахованных лиц. Если в базе данных нет отметки об уплате ЕСВ за конкретный месяц, этот месяц просто "выпадет" из вашего стажа.

Эксперты отмечают: отсутствие даже нескольких месяцев страхового стажа может отсрочить ваш выход на пенсию по возрасту, заставив работать на несколько лет дольше.

Как бесплатно проверить свой стаж

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, специалисты советуют самостоятельно контролировать работодателей. Сделать это можно удаленно за две минуты:

через веб-портал электронных услуг ПФУ ;

; через мобильное приложение "Дія".

Граждане могут в любой момент сформировать и скачать электронные справки по формам ОК-5 или ОК-7. В этих документах подробно отражена вся история уплаты единого социального взноса. Это позволит заранее выявить пробелы, исправить ошибки в отчетности предприятия или своевременно предъявить претензии работодателю.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют гарантированное право на пенсию от государства. В то же время при ряде обстоятельств выплату могут приостановить или отменить — в частности, из-за отказа от пересмотра, улучшения состояния здоровья, непредставления необходимых документов и по другим причинам.

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