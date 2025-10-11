Цены кусаются: сколько стоит украинцам оформить загранпаспорт в Польше

Украинцам, которые находятся за границей доступно оформление заграничного паспорта в консульствах на территории Польши. Однако стоимость такой услуги довольно высока – полная цена привязана к доллару и составляет эквивалент $130, т.е. по текущему курсу 440 злотых или 4 980 грн.

Для сравнения, в Украине такая услуга стоит от 1 042 до 1 682 грн в зависимости от срока изготовления документа. OBOZ.UA разобрался, как украинцам оформить новый паспорт для выезда за границу в Польше и что для этого нужно.

Стоимость и срок оформления загранпаспорта в Польше

За оформление нового загранпаспорта взимается консульский сбор и плата за обработку данных. Эти тарифы привязаны к курсу доллара США, поэтому могут меняться:

плата за обработку данных: эквивалент $40.

эквивалент $40. оформление документа: эквивалент $90.

Таким образом, общая стоимость оформления паспорта для взрослых (старше 16 лет) составляет примерно $40 + $90, т.е. $130. Для получения точной информации о тарифах всегда рекомендуется обращаться на официальный сайт украинского посольства или консульства в Польше.

Обратите внимание: если заявление подает лицо в возрасте до 16 лет, оплачивается только сбор за рассмотрение заявления (обработку данных) – $40.

Срок изготовления загранпаспорта для украинцев в Польще только один – до 90 дней. Срочного получения документа не предусмотрено. А проверить статус изготовления паспорта можно проверить онлайн на сайте Министерства иностранных дел, используя индивидуальный номер (идентификатор сессии), который выдается при подаче документов.

Паспорт можно обменять, если закончился его срок действия, изменились данные, обнаружена ошибка, он стал непригодным или в случае потери/похищения. Старый паспорт можно оставить себе по письменному заявлению, если в нем есть действительные визы или он нужен для оформления документов на проживание в другой стране.

Какие документы нужны для изготовления загранпаспорта в Польше

Для подачи документов необходимо предварительно записаться на прием через Портал е-Консул. Далее нужно подать такие документы:

заявление-анкета;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу, который подлежит замене (в случае отсутствия, паспорт гражданина Украины);

паспорт гражданина Украины (или его копия);

идентификационный код (нужно иметь в случае если есть только паспорт гражданина Украины в форме "книжечки");

один из документов, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание гражданина Украины за границей: карта побыту, решение о предоставлении разрешения на пребывание или проживание, справка с места жительства (meldunek), действительная виза, PESEL UKR;

одна фотография размером 10х15 см (белый фон, экспозиция лица – 70%);

документ, подтверждающий уплату консульского сбора.

Для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) также обязательна выписка из мобильного приложения "Резерв+", которая подтверждает обновление военно-учетных данных в реестре "Оберіг". Документ должен сформирован не ранее чем за три дня до посещения консульства. Без этого загранпаспорт оформить нельзя.

Сколько стоит загранпаспорт в Украине

Стоимость оформления загранпаспорта в Украине зависит от выбранного срока изготовления и в 2025 году она выросла в связи с увеличением стоимости бланков. Общая сумма состоит из стоимости административной услуги и стоимости бланка паспорта:

Несрочное оформление (до 20 рабочих дней): 1 042 грн. (админуслуга 352 грн + стоимость бланка 690 грн);

1 042 грн. (админуслуга 352 грн + стоимость бланка 690 грн); Срочное оформление (до 7 рабочих дней) : 1 682 грн (админуслуга 992 грн + стоимость бланка 690 грн);

: 1 682 грн (админуслуга 992 грн + стоимость бланка 690 грн); Очень срочное оформление (до 3 рабочих дней, доступно только при наличии законных оснований): 1 682 грн.

Таким образом, стандартное оформление паспорта в Украине значительно дешевле, чем уплата консульского сбора за рубежом.

