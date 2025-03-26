Украинцам изменили правила начисления пенсий и выплат: что нужно знать

Украинцам упростили получение пенсий и страховых выплат: теперь ВПЛ (внутренне перемещенные лица), граждане за границей и на временно оккупированных территориях (ТОТ) могут получать выплаты через любой банк, а не только через "Ощадбанк". В то же время необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию или осуществлять финансовые операции для подтверждения права на выплаты.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Ранее эти категории украинцев сталкивались с отдельными процедурами и сложностями в получении выплат.

Например, граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года или находившиеся на ВТО, могли получать пенсию только через "Сбербанк". Теперь они могут выбирать любой украинский банк для зачисления выплат. Главные изменения:

единый механизм получения пенсий для всех граждан Украины независимо от местонахождения (в Украине, на ТОТ или за границей);

для всех граждан Украины независимо от местонахождения (в Украине, на ТОТ или за границей); возможность получения пенсий через любой украинский банк , а не только через "Ощадбанк";

, а не только через "Ощадбанк"; обязательная ежегодная физическая идентификация для пенсионеров за границей и на ТОТ до 31 декабря каждого года;

обязательная финансовая операция раз в шесть месяцев для проживающих на ВТО, если они не проходили физическую идентификацию;

для проживающих на ВТО, если они не проходили физическую идентификацию; представление заявления о неполучении пенсии от РФ для граждан на ВТО или выехавших из ВТО, чтобы подтвердить право на украинские выплаты.

Физическая идентификация – это подтверждение личности пенсионера для продления выплат. Она производится:

лично в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или банке;

в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или банке; в иностранных дипломатических учреждениях (для граждан за границей);

(для граждан за границей); через видеосвязь со специалистом ПФУ с помощью Google Meet, Skype, Viber, Zoom или других платформ;

со специалистом ПФУ с помощью Google Meet, Skype, Viber, Zoom или других платформ; через электронный кабинет ПФУ с использованием Действие.

Если гражданин не проходит идентификацию, пенсионные выплаты временно прекращаются. Для их обновления нужно обратиться в ПФУ лично через дипломатические учреждения или пройти процедуру онлайн. Выплаты возобновляются с момента прекращения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пособие на проживание ВПЛ (внутриперемещенные лица) выплачивается только тем, кто остается в Украине. В случае выезда за границу на длительный период или на постоянное место жительства выплаты прекращаются, а в случае утаивания такого факта – средства могут потребовать вернуть.

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