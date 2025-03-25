Переселенцев могут попросить вернуть средства: что происходит с выплатами, если уехать за границу

Пособие на проживание ВПЛ (внутриперемещенные лица) выплачивается только тем, кто остается в Украине. В случае выезда за границу на длительный период или на постоянное место жительства выплаты прекращаются, а в случае утаивания такого факта – средства могут потребовать вернуть.

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Об этом рассказал Юридический советчик для ВПЛ. Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", ВПЛ есть гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое на законных основаниях находится на территории Украины и имеет право на постоянное проживание в стране.

Такое лицо было вынуждено покинуть или покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта, временной оккупации, нарушения прав человека или чрезвычайных ситуаций. Следовательно, статус ВПЛ имеют только те лица, которые переместились внутри страны.

Если же человек выехал за границу, он теряет статус ВПЛ и приобретает другой правовой статус в соответствии с законодательством страны пребывания (например, может получить временную защиту). Согласно статье 12 Закона, основаниями для отмены справки ВПЛ являются:

выезд на постоянное место жительства за границу;

получение органом соцзащиты информации о длительном отсутствии лица (более 60 дней) по месту жительства, что является основанием считать, что ВПЛ вернулась в заброшенное место жительства.

Если получатель пособия или уполномоченное лицо выехали на временное или постоянное место жительства за границу или находятся за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шести месяцев получения пособия, они обязаны сообщить об этом органу социальной защиты населения или отправить соответствующее заявление по почте или электронной почте. Выплата пособия прекращается:

с месяца выезда за границу на постоянное место жительства;

с месяца, наступающего после месяца, где срок пребывания за границей превысил 30 дней подряд или 60 дней совокупно в течение шести месяцев получения пособия.

Если соответствующим решением эти сроки увеличены (до 60 и 90 дней), выплата прекращается после превышения. Если орган социальной защиты населения обнаружит, что человек получал выплаты без правовых оснований, ему будет предъявлено требование о возврате неправомерно полученных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам выплатили последнюю помощь в рамках программы "Зимняя е Поддержка", всего на ее реализацию было потрачено 703 млн грн. Всего за три месяца программы помощь получили более 12 миллионов человек.

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