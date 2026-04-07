Некоторым украинцам начали раздавать по 1500 грн: Улютин рассказал, как и когда придет помощь

В Украине уже начали выплату разовой помощи в 1500 гривен для пенсионеров и получателей соцвыплат – средства через несколько дней автоматически поступят на карточки или через "Укрпочту". Использовать деньги можно без ограничений, а в бюджете предусмотрено достаточно финансирования для стабильности всех социальных выплат.

Видео дня

Об этом рассказал министр социальной политики Украины Денис Улютин во время телемарафона. По его словам, процесс уже начался, и первые получатели начали получать средства с 7 апреля. Право на разовую помощь имеют:

пенсионеры;

получатели социальных выплат;

другие категории граждан, которые уже находятся в системе социального обеспечения.

Важно, что дополнительно подавать заявления не нужно, ведь деньги начисляются автоматически на те же счета или через те же каналы, через которые люди получают свои регулярные выплаты. Отмечается, что это значительно упрощает процесс и позволяет избежать лишней бюрократии.

Выплаты будут происходить в течение апреля, однако большинство украинцев получит средства уже в первые дни после старта программы. Для тех, кто получает деньги через банки, средства будут поступать на карточные счета в течение нескольких дней.

Для тех, кто пользуется услугами "Укрпочты" – выплата будет доставлена вместе с пенсией в привычные даты. В частности, почтальоны принесут деньги одновременно с основной выплатой, чтобы избежать дополнительных визитов.

По словам Улютина, это сделано для удобства получателей и оптимизации процесса доставки. Одна из ключевых особенностей этой помощи – отсутствие каких-либо ограничений на использование средств. Граждане могут потратить 1500 гривен по собственному усмотрению:

на продукты;

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

другие необходимые расходы.

По словам министра, главная цель – "сгладить шоки" для населения, которые возникли из-за экономических факторов, в частности топливной нестабильности и глобальных событий. Улютин также отметил, что в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено достаточно средств для финансирования социальной сферы, в частности:

468,5 млрд грн заложено на нужды Министерства социальной политики;

1,263 трлн грн составляет бюджет Пенсионного фонда, который утвержден как бездефицитный.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с апреля 2026 года внутренне-перемещенные лица (ВПЛ) смогут подавать заявления на пособие на проживание онлайн через портал Пенсионного фонда, используя электронную подпись. В то же время расширен круг получателей – выплаты гарантированы всем детям независимо от дохода семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!