Уголовную ответственность за мелкие кражи отменят: украинцам готовят новые штрафы

В Украине планируют отменить уголовную ответственность за мелкие кражи, а вместо нее ввести штрафы до 8500 грн (с альтернативой общественных работ). Мелкой в этом случае считается кража имущества стоимостью до 4542 грн.

Такие нормы прописаны в законопроекте № 11068, который депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении на заседании 22 мая. За проголосовали 265 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

"Законопроектом предлагается декриминализировать кражи стоимостью до 4552 гриве. Однако ввести достаточно большие штрафы", – отметил нардеп. В частности:

за кражу имущества стоимостью до 757 грн – штраф до 850 грн , или общественные работы сроком от 20 до 30 часов, или административный арест сроком до пяти суток;

, или общественные работы сроком от 20 до 30 часов, или административный арест сроком до пяти суток; за кражу от 757 грн до 4552 грн – штраф от 850 до 5100 грн , или 30-40 часов общественных работ, или исправительные работы до одного месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на 5-10 суток;

, или 30-40 часов общественных работ, или исправительные работы до одного месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на 5-10 суток; за повторную кражу в любом из указанных размеров – штраф от 5100 до 8500 грн, или 40-60 часов общественных работ, или исправительные работы 1-2 месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на 10-15 суток.

Пока что уголовная ответственность наступает за кражу имущества более чем на 302,8 грн. В обосновании законопроекта его авторы приводят приговоры судов, в частности, по которым за кражу подгузников на сумму 356 грн для ребенка мужчина получил 3,5 года лишения свободы.

Чтобы законопроект с новыми нормами вступил в силу, он еще должен быть рассмотрен во втором чтении. После этого документ отправится на подпись главе Верховной Рады и президенту Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о резком повышении штрафов за нарушение правил военного учета. Также ТЦК смогут выписывать штрафы без составления протокола – выносить постановление об этом.

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