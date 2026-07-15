Украинцам грозит штраф до 34 тыс. грн за срубленные деревья: что нужно знать

Украинцы могут без специального разрешения вырубать самосевные деревья на своих частных участках сельскохозяйственного назначения. Однако если вырубить деревья в лесу, защитной лесополосе или на государственной или коммунальной земле, это может повлечь за собой штраф до 34 тысяч гривен и даже уголовную ответственность.

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Об этом говорится в Земельном и Лесном кодексах Украины, а ответственность за незаконную вырубку предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях. Следует помнить, что владельцы земельных паев в Украине не всегда могут беспрепятственно спиливать деревья , даже если они растут рядом с их участком.

Когда дерево на собственном участке можно срубить без разрешения

Если земельный участок находится в частной собственности, владелец в ряде случаев может самостоятельно принимать решение об удалении зеленых насаждений. В частности, порядок удаления деревьев, кустарников, газонов и цветников в населенных пунктах, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 1045, предусматривает отдельные правила для частной земли.

Удаление зеленых насаждений на участке, находящемся в частной собственности, осуществляется по решению его владельца. Для обычного владельца земельного участка важно прежде всего проверить целевое назначение земли и ее точные границы. Если речь идет о частном участке сельскохозяйственного назначения, который постепенно зарос самосевом, деревьями или кустарниками, очистка земли сама по себе не означает незаконную вырубку леса.

Более того, статья 91 Земельного кодекса обязывает собственников использовать землю в соответствии с её целевым назначением и соблюдать требования земельного законодательства. Поэтому ситуация, когда пашня или земля для ведения личного крестьянского хозяйства годами не используется и полностью зарастает, также может вызвать вопросы относительно надлежащего использования участка.

Не каждое дерево возле пая принадлежит владельцу земли

Наибольший риск возникает тогда, когда человек ошибочно считает дерево частью своего участка. Например, рядом с паем может проходить полезащитная лесная полоса. Также неподалеку могут располагаться земли запаса, резерва, территории общины или другие участки государственной или коммунальной собственности.

Сам факт того, что владелец десятилетиями обрабатывает поле рядом, не дает ему права вырубать деревья за пределами собственного земельного участка. Отдельный правовой режим установлен для лесов и защитных лесных насаждений. Самовольная вырубка деревьев на таких территориях может считаться незаконной.

Поэтому перед масштабной расчисткой пая от деревьев стоит сверить кадастровый номер, целевое назначение и границы участка. Особенно это важно, если деревья растут вдоль края поля, дороги, водоема или канала.

Лесополосу самовольно спиливать нельзя

Особое внимание законодательство уделяет полезащитным лесным полосам и другим защитным насаждениям. Такие деревья выполняют особую функцию — защищают почву от эрозии, поля от ветра, а также могут располагаться вдоль рек, каналов, водоемов, автомобильных дорог и железнодорожных путей.

Поэтому владелец соседнего пая не может просто срубить лесополосу из-за того, что деревья затеняют поле, мешают технике или их древесина нужна для собственных нужд. За уничтожение или повреждение полезащитных лесополос и защитных насаждений предусмотрена отдельная административная ответственность.

Для граждан штраф может составлять от 510 до 765 гривен, а для должностных лиц — от 1020 до 1530 гривен. При этом административный штраф может быть далеко не самой большой финансовой проблемой нарушителя.

За каждое дерево могут отдельно начислить убытки

Важный нюанс заключается в том, что уплата штрафа не всегда освобождает от необходимости компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб. Размер ущерба может рассчитываться отдельно по установленным ставкам. Значение имеют вид насаждений, место незаконной вырубки, количество деревьев и диаметр стволов.

То есть ситуация может сложиться так, что человека оштрафуют за само нарушение, а дополнительно ему начислят сумму ущерба за незаконно срубленные деревья. Если срублено много деревьев или речь идет о крупных стволах, общая сумма экологического ущерба может значительно превышать размер административного штрафа. Именно размер причиненного ущерба может повлиять и на вопрос об уголовной ответственности.

Какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку

Статья 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконную вырубку, повреждение и уничтожение лесных насаждений и молодняка. К гражданам за соответствующие нарушения может применяться штраф. Отдельно законодательство устанавливает ответственность за незаконную продажу деревьев, а также за нарушения, совершенные должностными лицами.

В определенных случаях незаконно заготовленная древесина также может быть конфискована. Однако дело не всегда ограничивается административной ответственностью. Если незаконная рубка нанесла существенный ущерб, действия человека могут квалифицироваться уже по Уголовному кодексу.

Когда за срубленные деревья грозит до 34 тысяч гривен

Уголовная ответственность за незаконную вырубку или незаконную перевозку, хранение или сбыт леса предусмотрена статьёй 246 Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о незаконной вырубке деревьев или кустарника в лесах, защитных и других лесных насаждениях, если такими действиями причинен существенный ущерб.

Согласно части первой статьи 246 УК Украины, может грозить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Альтернативным наказанием могут быть другие санкции, в частности ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Если же соответствующие действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, ответственность ужесточается.

В таком случае штраф может составлять от 25,5 тысяч до 34 тысяч гривен. Также закон предусматривает возможность ограничения или лишения свободы. При более тяжких обстоятельствах наказание может быть еще более суровым, а срок лишения свободы — достигать семи лет.

Что следует проверить владельцу пая перед вырубкой деревьев

Прежде чем расчищать земельный участок, владельцу следует убедиться, что деревья действительно находятся в пределах его частной земли. Необходимо проверить кадастровые данные и целевое назначение участка. Если насаждения растут на границе участка, возле дороги, водоема или в лесополосе, лучше дополнительно выяснить правовой статус этой территории.

Если для удаления насаждений в конкретном случае требуется согласование, следует обратиться в компетентный орган местной власти. В зависимости от территории и статуса насаждений процедура может предусматривать подачу заявления, обследование деревьев и оформление соответствующих документов.

Также владельцу целесообразно зафиксировать состояние своего участка до очистки. Фотографии и документы на землю могут помочь подтвердить, что удалялись именно самосевы в пределах частного пая, а не деревья из соседней лесополосы или коммунальной территории.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают повысить штрафы за засорение и загрязнение земель и лесов — граждане за повторное или серьезное нарушение могут платить до 15 300 гривен, а предприниматели и должностные лица — до 51 тысячи гривен. За экологические преступления с тяжкими последствиями может грозить до 10 лет тюрьмы, однако пока эти изменения только рассматриваются в Верховной Раде.

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