Штрафы "за мусор" могут вырасти до 50 тыс. грн: за что придется платить украинцам

В Украине предлагают увеличить штрафы за засорение и загрязнение земель и лесов – граждане за повторное или серьезное нарушение могут заплатить до 15 300 гривен, а предприниматели и должностные лица — до 51 тысячи гривен. За экологические преступления с тяжкими последствиями может грозить до 10 лет тюрьмы, однако пока эти изменения только рассматриваются в Верховной Раде.

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Соответствующие изменения предусмотрены законопроектами № 15325 и № 15327, зарегистрированными в Верховной Раде. Если предложенные нормы будут приняты, наказание будет грозить не только за непосредственное загрязнение территорий.

За менее тяжкие нарушения будут предусмотрены значительно более высокие штрафы, а за действия, создавшие опасность для людей, может наступать уголовная ответственность. Ожидается, что ужесточение наказаний должно помочь сократить количество стихийных свалок и заставить предприятия более тщательно соблюдать правила обращения с отходами.

Какие штрафы предлагают

Одно из главных нововведений — резкое увеличение штрафов за порчу, загрязнение или засорение земель и почв отходами. Для граждан за такое нарушение предлагается установить штраф от 1 700 до 5 100 гривен.

Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей наказание будет значительно строже — от 13 600 до 17 000 гривен. Однако в случае повторного нарушения в течение года суммы могут вырасти в несколько раз. Усиленная ответственность также предусмотрена, если действия нанесли значительный ущерб окружающей среде.

В таком случае гражданам может грозить штраф от 6 800 до 15 300 гривен. Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей сумма составит от 42 500 до 51 000 гривен. Подобные санкции предлагается применять за засорение лесов, повреждение или уничтожение лесных территорий в результате загрязнения, а также за ряд других нарушений в сфере обращения с отходами.

За что именно украинцев могут оштрафовать

Ужесточение ответственности коснется сразу нескольких видов нарушений. В частности, штрафы предлагается увеличить за:

загрязнение или засорение земель отходами;

повреждение почв;

замусоривание лесов;

повреждение лесных территорий в результате загрязнения;

нарушение требований законодательства в сфере управления отходами;

несоблюдение правил благоустройства населенных пунктов.

Таким образом, ответственность может наступать за незаконный выброс отходов в местах, не предназначенных для этого, и другие действия, приводящие к загрязнению территорий. Отдельно законодатели предлагают определить понятие "крупный ущерб окружающей среде". Под ним планируется понимать ущерб в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для бизнеса введут новые штрафы

Законопроект предусматривает появление новых административных правонарушений, которые в первую очередь могут коснуться предпринимателей и компаний. В частности, предлагается налагать штрафы за непредставление декларации об отходах или нарушение порядка ее подачи. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф в таком случае может составить от 1 700 до 5 100 гривен.

Такое же наказание предусмотрено за отсутствие плана управления отходами. Ответственность также может быть введена за проведение операций по переработке отходов без необходимого разрешения или несоблюдение условий уже выданного документа.

За работу с отходами без разрешения гражданам грозит штраф от 1 700 до 5 100 гривен. Должностные лица и предприниматели могут заплатить от 6 800 до 17 000 гривен. Если нарушение повторится или приведет к значительному ущербу окружающей среде, максимальный штраф может достичь 51 тысячи гривен.

За стихийные свалки также будут наказывать

Отдельный блок изменений касается борьбы с незаконными свалками. Предлагается установить ответственность для должностных лиц, которые не принимают необходимых мер по ликвидации стихийных свалок или не ведут их учет.

Если незаконная свалка будет обнаружена на землях коммунальной собственности, должностным лицам органов местного самоуправления может грозить штраф от 3 400 до 17 000 гривен. Аналогичные санкции предлагается применять к должностным лицам местных государственных администраций.

Речь идет о случаях, когда свалки расположены за пределами населенных пунктов на государственных землях, а установить владельца или ответственного землепользователя не удалось. Общины и местные администрации хотят законодательно обязать вести учет таких территорий и организовывать ликвидацию незаконных свалок.

За серьезное загрязнение можно будет попасть в тюрьму

Второй законопроект — № 15327 — предусматривает ужесточение уголовной ответственности за экологические преступления. Изменения касаются нарушения правил экологической безопасности, загрязнения земель, атмосферного воздуха, водоемов и моря.

Также планируется ужесточить ответственность за незаконный ввоз отходов на территорию Украины и нарушение правил обращения с опасными отходами. За нарушение правил экологической безопасности, создавшее опасность для людей или окружающей среды, может грозить как штраф, так и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если преступление совершено повторно, группой лиц или повлекло значительный ущерб, наказание может составлять от четырех до семи лет лишения свободы. Наиболее строгая ответственность предусмотрена за нарушения, следствием которых стала гибель людей, чрезвычайная экологическая ситуация или другие тяжкие последствия.

В таком случае виновным может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме того, законодатели предлагают расширить возможности применения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.

В то же время украинцам следует учитывать, что новые размеры штрафов еще не вступили в силу. Речь идет о законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде. Для вступления в силу соответствующие изменения должны пройти рассмотрение в парламенте, быть приняты и подписаны в установленном законодательством порядке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют в 40 раз повысить штрафы за нелегальное бурение скважин, самовольный забор воды и нарушение правил её учёта. Более жесткие правила контроля хотят ввести из-за рисков истощения водоемов и проблем с водоснабжением в регионах.

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