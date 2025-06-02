Украинцам готовят новые штрафы до 4 тыс. грн: за что будут наказывать и как

В Украине планируют ввести штрафы за отказ водителей перевезти льготников или создание препятствий для их бесплатного проезда. За такое нарушение предлагают наказывать суммой от 1700 до 3400 гривен.

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Об этом говорится в законопроекте №13331, который предусматривает изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас снова на повестке дня усиление ответственности за нарушение прав льготников.

На этот раз речь идет о пассажирских перевозках. Законодатели решили поставить точку в практике, когда водители или перевозчики безосновательно отказывают в бесплатном проезде гражданам, которые имеют на это законное право.

Суть инициативы – ввести четкую ответственность за отказ перевозки льготных категорий граждан, а также за создание любых препятствий для их бесплатного пользования транспортными услугами. Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту социально уязвимых слоев населения, для которых бесплатный проезд – не только право, но и необходимость в повседневной жизни.

Если закон примут, нарушителей будет ждать административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен (то есть от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Речь идет обо всех перевозчиках – и частных, и коммунальных, которые обслуживают маршруты автобусов, маршруток, троллейбусов, трамваев, а также железнодорожного и авиатранспорта, если он предусматривает участие в льготных перевозках.

В Украине более 4 миллионов человек имеют право на бесплатный проезд – это пенсионеры, ветераны войны, люди с инвалидностью, участники боевых действий, многодетные семьи и другие. Несмотря на это, во многих регионах фиксируются случаи, когда водители отказывают в посадке, требуют оплату или просто игнорируют льготников.

Новый законопроект призван изменить ситуацию, стимулируя перевозчиков соблюдать законодательство и уважать права пассажиров. После регистрации законопроект должен пройти рассмотрение в профильном комитете, а дальше – голосование в сессионном зале Верховной Рады . Если большинство депутатов поддержат изменения, штрафы могут заработать уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако ее размер существенный. Так, согласно законодательству, штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн.

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