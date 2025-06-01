Украинских водителей штрафуют на 51 тысячу: за что можно получить наказание

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако она существенная. Так, по законодательству штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю светит:

штраф в 17 тыс. грн;

лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Впрочем, это самое легкое наказание. Каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа, а также дополнительную ответственность.

Так, при повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. При этом:

Такому водителю запретят управлять транспортными средствами на 3 года.

У него могут изъять транспортное средство.

Помимо этого, за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения возможно применение административного ареста. Его срок может составить 10 суток.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. Также предусматривается запрет на управление транспортными средствами на 10 лет. А кроме того – конфискация транспорта, имеющегося в частной собственности нарушителя.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи

Кроме того, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн, а за повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. Его авторами является группа нардепов, среди которых Давид Арахамия, Максим Бужанский (оба – "Слуга народа") и пр.

Согласно документу, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские водители могут самостоятельно выбрать номера для своих авто. Однако за это придется заплатить – при чем немалые деньги. Так, самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, а самые дорогие – 96 000 грн.

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