Украинцам готовят новую пенсионную систему уже с 2026 года: что изменится

Правительство Украины планирует ввести накопительное пенсионное обеспечение, которое будет включать в себя обязательную и добровольную накопительные системы вместе с солидарной. Ожидается, что новые правила будут приняты в начале 2025, а полное внедрение системы начнется с 2026 года.

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Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу". Правительство предлагает ввести накопительное пенсионное обеспечение, которое может существенно изменить механизм начисления пенсий в стране.

Соответствующий проект закона (№9212) уже прошел первое чтение в Верховной Раде, но был возвращен на доработку, после чего правительство внесло в него рекомендованные правки. Ожидается, что обновленный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента уже в сентябре 2024 года.

Три компонента новой пенсионной системы

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала о комплексном подходе к реформе пенсионной системы. Она подчеркнула, что новая система будет состоять из трех основных компонентов:

обязательная накопительная система – каждый работник будет обязан отчислять часть своей заработной платы на личный пенсионный счет;

– каждый работник будет обязан отчислять часть своей заработной платы на личный пенсионный счет; добровольная накопительная система – граждане будут иметь возможность вносить дополнительные взносы на свои пенсионные счета, чтобы обеспечить себе более высокий уровень пенсионных выплат в будущем;

– граждане будут иметь возможность вносить дополнительные взносы на свои пенсионные счета, чтобы обеспечить себе более высокий уровень пенсионных выплат в будущем; солидарная система – будет оставаться базовой составляющей пенсионной системы, где выплаты пенсий будут финансироваться за счет взносов от работающего населения.

Новая формула начисления пенсий

Одним из ключевых элементов реформы станет новая формула начисления пенсий. По словам Жолновича, пенсия будет рассчитываться на основе двух основных критериев: количество отработанных лет и сумма взносов, которые работник платил ежемесячно. Эти параметры будут конвертироваться в определенное количество баллов, а стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году.

Если работник имеет 35 лет трудового стажа и получал среднюю заработную плату в течение этого времени, он может рассчитывать на пенсию, равную не менее 30% от заработанной суммы. Кроме того, законопроект предусматривает гарантию минимальной пенсии для проработавших по меньшей мере 15 лет – такие граждане будут иметь право на пенсию в размере 30% от минимальной заработной платы в том году.

Жолнович также подчеркнула, что солидарная система будет продолжать играть важную роль в обеспечении пенсионных выплат. Взносы в размере 18% от зарплаты будут конвертироваться в выплаты, которые могут составлять до 40% от заработка работника, что является значительным приростом по сравнению с тем, что могут предложить коммерческие банки.

Введение профессиональных накопительных систем

Еще одной важной новацией станет внедрение профессиональной накопительной системы с 2026 года. Как отметила министерша, подготовлен соответствующий законопроект, предусматривающий сбалансирование этого нововведения с уменьшением налоговой нагрузки на работодателей. Это позволит работникам накапливать до 20% своего заработка в течение жизни, что вместе с солидарной системой обеспечит пенсионные выплаты на уровне 60% от заработка.

В Кабинете Министров планируют внести законопроекты о пенсионной реформе в Верховную Раду уже в сентябре 2024 года. По оптимистическому сценарию новые правила могут быть приняты в начале 2025 года. Однако для полного внедрения новой системы потребуется определенное время, поскольку важно обеспечить прозрачность и оцифровку всех процессов во избежание возможных ошибок и злоупотреблений.

Как отметила Жолнович, правительство планирует запустить новую пенсионную систему с 2026 года, когда все необходимые IT решения будут внедрены. Это позволит обеспечить надежное и эффективное функционирование новой системы пенсионного обеспечения, которая должна отвечать потребностям современного общества и экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фактический пенсионный возраст в Украине зависит от количества страхового стажа – лет, в течение которых человек был официально трудоустроен и платил взносы. Требование к стажу меняется каждый год, и в 2025 году потребуется уже 32 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

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