Украинцам готовят новую модель пенсионных выплат: что изменится и когда

В Украине планируют ввести трехуровневую пенсионную систему, при которой граждане будут получать солидарную, профессиональную и накопительную пенсии вместо одной. Реформа должна сделать выплаты более справедливыми, а для людей с большим стажем пенсии могут вырасти в 1,5-2 раза.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин. По словам министра, нынешняя пенсионная модель не выдерживает критики с точки зрения справедливости.

Люди с одинаковым стажем и подобными зарплатами могут получать существенно разные пенсии. Причины – спецпенсии, многочисленные исключения, различные формулы начисления и хронический дефицит солидарной системы.

Именно поэтому правительство предлагает постепенный переход к трехуровневой модели, где каждая часть пенсии будет иметь четкое назначение и источник финансирования. Новая система предусматривает разделение пенсионных выплат на три составляющие:

солидарную пенсию;

профессиональную (вместо спецпенсий);

накопительную часть.

Каждый из уровней должен решать отдельную задачу – от базовой социальной поддержки до поощрения людей легально работать и делать взносы. Первый уровень останется основой пенсионной системы. Размер солидарной пенсии напрямую будет зависеть от суммы взносов, уплаченных в течение всей трудовой жизни, а не только от формального стажа.

По оценкам Минсоцполитики, для людей с длинным стажем работы – например, учителей, медиков или работников промышленности с более 40 годами стажа – выплаты могут вырасти в 1,5-2 раза. Отдельно рассматривается введение гарантированной базовой помощи для тех, кто не смог накопить достаточный страховой стаж. Размер такой поддержки ежегодно будет определяться в государственном бюджете и должен быть привязан к реальному, а не формальному прожиточному минимуму.

Второй уровень – это фактическая замена действующих специальных пенсий. Речь идет о людях с льготным или особым стажем, которые имеют право на ранний выход на пенсию.

Спецпенсии не будут отменять полностью, но их выведут из солидарной системы. До достижения общего пенсионного возраста такие граждане будут получать выплаты исключительно из профессиональной части, которая будет финансироваться отдельно.

Ключевой принцип — учета не только лет работы, но и объема фактически уплаченных взносов. Это должно убрать ситуации, когда высокие пенсии финансируются за счет всех плательщиков ЕСВ. Полный переход от спецпенсий к профессиональным может занять около 13 лет, если реформа стартует в 2026–2027 годах.

Третий уровень – накопительный. Он предусматривает добровольные личные сбережения на старость, которые будут формироваться параллельно с уплатой единого социального взноса.

Участие в накопительной системе не будет обязательным, однако в министерстве прямо отмечают: отказ от нее будет означать значительно более низкие доходы после выхода на пенсию. Ожидается, что накопительный уровень заработает не раньше 2027 года, после подготовки законодательства, финансовых механизмов и системы контроля за средствами.

Реформа не будет мгновенной. Переход к новой пенсионной модели растянется на годы, а отдельные элементы будут сосуществовать с действующей системой. В то же время правительство подчеркивает, что без этих изменений обеспечить достойные пенсии в условиях войны, демографического кризиса и дефицита бюджета будет невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя пенсия с января 2025-го по январь 2026-го выросла с 5 789,05 до 6 544,62 грн, или на 13,05%. Это больше, чем уровень инфляции за прошлый год (8%). Однако даже такой рост не может спасти покупательную способность пенсии.

