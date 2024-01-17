Украинцам дополнительно пересчитают пенсии: кто получит прибавки на сотни гривен

В Украине кроме мартовской индексации также предусмотрено повышение пенсий на 360 грн до 3200 грн для тех, кто выполнил определенные условия. Повышение состоится в апреле 2024-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, повышение коснется тех украинцев, которые достигли возраста 65 лет и имеют полный стаж. Для мужчин это 35 лет, а для женщин – 30 лет. По закону такие украинцы имеют право на отдельные гарантии.

Так, размер их пенсии не может быть меньше, чем 40% минимальной зарплаты. Минимальная зарплата с апреля 2024-го увеличится с 7100 до 8000 грн. Как результат, повысят также и выплаты для указанных категорий.

Осовременивание пройдет в марте

Индексация пенсий произойдет в марте 2024 года. Раньше ее провести невозможно, потому что данные статистики поступают не раньше февраля. Без статистики рассчитать точный размер индексации невозможно. Да, по формуле размер индексации считают так:

50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (годового с учетом последних 36 месяцев).

Точный размер сказать сложно, однако и в Минфине, и в Минсоце ожидают, что это будет около 13%. Однако это не означает, что все пенсии повысят именно на 13%. Размер прибавки зависит и от других факторов. Да:

повышать будут "голую пенсию". Это размер выплаты, который рассчитали по формуле. И размер пенсии по формуле может быть меньше, чем фактический. Да, в Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за стаж. Так что некоторые украинцы вместо прибавки в 13% могут получить повышение всего, например, на 7%.

не будут повышать пенсии, не успевшие "устареть". Индексация нужна для того, чтобы осовременить пенсии, назначенные много лет назад. Украинцы, получившие выплаты в прошлом и даже в позапрошлом годах, скорее всего, останутся без мартовской индексации.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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