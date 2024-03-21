Украинцам через считанные дни пересчитают минималку: кто и сколько будет получать

В Украине минималка с 1 апреля увеличится с 7100 до 8000 грн. "На руки" работник будет получать не менее 6440 грн (после уплаты налогов).

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому в 2024 году она составляет:

январь – март: 106500 грн;

апрель – декабрь: 120000 грн.

Поэтому максимальная сумма ЕСВ, уплачиваемая ФЛП, будет составлять с 1 апреля - 26 400 грн (8000 х 15 х 22%). С минимальной зарплаты также нужно заплатить:

НДФЛ – 8000 х 18% = 1440 грн

ВЗ – 8000 х 1,5% = 120 грн

ЕСВ – 8000 х 22% = 1760 грн

Содержание: 1560 грн (НДФЛ + ВЗ)

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Изменятся некоторые налоги. Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн, а после апреля – 1760 грн.

Против повышения минималки традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации в рамках инфляции. Демограф Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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