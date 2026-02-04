Украинцам через несколько недель проведут индексацию пенсий: как пересчитают

Мартовская индексаций пенсий в 2026-м по предварительным расчетам может составить от 11,97% до 14,6%. При этом повышать будут "голый" размер пенсии.

Об этом говорится в обновленных расчетах OBOZ.UA. Точный размер индексации будет известен только в конце февраля, потому что тогда станут известны окончательные цифры по инфляции и динамике роста зарплат. Однако, учитывая оценки НБУ, а также предварительную статистику роста зарплат, уровень индексации будет от 11,97% до около 14,6%.

В правительстве не озвучивают точных цифр (несколько лет назад уже пытались прогнозировать и очень ошиблись). Здесь важно учитывать, что повышать будут только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. На самом деле реальная пенсия может быть значительно выше в результате ряда доплат (прежде всего возрастных).

Ну и также в 2026-м, вероятно, правительство автоматически не будет индексировать недавно назначенные пенсии. Поэтому часть пенсионеров будет вынуждена или обойтись небольшой доплатой, или обращаться в суд.

Индексация пенсий провалилась: почему она приводит к ухудшению условий

При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на 1% и на стаж в годах. Проблема заключается в том, что средняя зарплата растет ежегодно, поэтому пенсионер, достигший пенсионного возраста в 2026-м, будет иметь более высокую пенсию, чем украинец с таким же стажем и с такой же зарплатой в 2025-м.

Чтобы компенсировать рост зарплат, пенсии индексируют: в формуле среднюю зарплату за три года увеличивают на определенный коэффициент. Этот коэффициент – сумма от половины прошлогодней инфляции и половины от среднегодового за три года темпа роста зарплат. Но такая индексация все равно не позволяет спасти пенсии от "устаревания".

Рассчитаем на конкретном примере. Украинцу, который вышел на пенсию в 2020-м, имел среднюю зарплату и 35 лет стажа, выплату посчитают по такой формуле:

7 763,17 (средняя зарплата за три предыдущих года) * 1 * 1% * 35

Размер пенсии составил 2717,1 грн. В 2021-м ее вместо индексации повысили на 100 грн (до 2817,1 грн). В то же время пенсионер, который со средней зарплатой и 35 годами стажа будет выходить на заслуженный отдых в 2021-м, из-за роста средней выплаты до 9 118,81 грн будет получать 3 191,5 грн.

В 2022-м тому, кто получает выплату с 2020-го, пенсию увеличили еще на 135 грн – то есть уже до 2 952,1. Вместе с тем пенсионер, который со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на заслуженный отдых, получил из расчета средней зарплаты за три года в размере 10 846,37 грн. А размер рассчитанной пенсии составил уже 3 796,2 грн. Ежегодно разрыв между назначенной и "повышенной" пенсией растет, подробнее – в таблице ниже.

Год Пенсия, назначенная в 2020-м (и проиндексированная в последующие годы) Только что назначенная пенсия 2020 2717,1 2717,1 2021 2817,1 3191,5 2022 2952,1 3796,2 2023 3052,1 4282,8 2024 3295 4741,8 2025 3673,9 5269

Важно: в таблице указан только посчитанный размер пенсии по формуле, без учета возможных доплат. Фактически два человека, имеющие одинаковые пенсионные права, в зависимости от года выхода на заслуженный отдых имеют кардинально разные выплаты.

Главная причина такой диспропорции: решение не индексировать пенсии в течение первых трех лет, а вместо этого вводить доплаты. И именно это решение признали незаконным.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

