Украинцам без высшего образования предлагают от 50 тыс. грн: у кого самые высокие зарплаты

В Украине зарплаты от 50 тыс. грн предлагают не только соискателям с высшим образованием. На такую зарплату могут рассчитывать квалифицированные рабочие.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Отметим, что в Украине средняя зарплата составляет около 19,8 тыс. грн в вакансиях. При этом размер зарплат существенно отличается в зависимости от региона. Да, в Киеве предлагают в среднем 26 тыс. грн. В то время как жители Сум могут рассчитывать на зарплату в 15 тыс. грн.

При этом в некоторых вакансиях размер зарплаты превышает 50 тыс. грн. Среди таких предложений, например вакансии торговых представителей. К примеру, во Львове предлагают вакансию для кандидата с водительскими правами и коммуникативными навыками. Максимальная зарплата, указанная в вакансии, составляет 100 тыс. грн. Однако она зависит от результатов продаж и, по крайней мере, первые месяцы может быть значительно меньше.

Начальник автопарка в службе такси может зарабатывать около 50 тысяч гривен. Такая вакансия есть в Киеве, при этом в объявлении работодатель нарушил Кодекс законов о труде. Среди требований он указал не только пол, но и возраст (от 28 до 45 лет). А это – дискриминирует украинцев младше 28 лет, старше 45 лет, а также женщин.

Эксперт по продаже недвижимости тоже может зарабатывать от 50 тыс. грн. Среди требований к кандидату также не указывается уровень образования. Фактически компания может трудоустроить почти любого кандидата, умеющего продавать недвижимость (или быстро научится).

Высокую зарплату (значительно выше 50 тыс. грн) также предлагают операторам-механизаторам на трактор. При этом трактористов не хватает, поэтому некоторые работодатели готовы брать студентов, пенсионеров, кандидатов без опыта работы. "Мы приглашаем кандидатов с опытом работы от 1 года, но готовы рассмотреть и претендентов без опыта", - говорится в объявлении.

Курьер или курьерка с собственным автомобилем также может зарабатывать около 50 тыс. грн. За эти средства на собственном авто нужно производить адресную доставку для одного из крупнейших почтовых операторов. Также придется оформлять сопроводительные документы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что нехватка рабочих повлекла за собой значительное повышение зарплат в сезонных отраслях, в частности в аграрном и строительном секторах. Зарплата в аграрном секторе выросла на 46,15%, а в строительной сфере – на 54,4% по сравнению с 2023 годом.

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