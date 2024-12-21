Украинцам активно раздают по 6500 грн "зимней поддержки": кто уже получил и нужно ли подавать заявку

В Украине в рамках программ "Теплая зима" помощь в 6500 грн каждому уже раздали 590 тыс. семей. В частности, около 274 тыс. – детей из семей ВПЛ и лиц с инвалидностью 1 группы и 317 тыс. детей – из малообеспеченных семей.

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Об этом сообщает прес-служба Министерства социальной политики. Так, общая сумма средств, направленных на это направление, уже составляет 3,8 млрд грн. В ближайшие дни средства поступят на счета получателей. При этом назначение выплаты еще продолжается, и финальное количество семей, которые их получат, будет больше.

"Министерство социальной политики работает над обеспечением системной поддержки для внутренне перемещенных лиц, которая бы способствовала решению наиболее болезненных и критических вопросов. Финансовая помощь "Теплая зима" поможет закрыть актуальный для многих вопрос теплой одежды для детей, а если она уже была приобретена раньше, то эти средства можно потратить на другие неотложные нужды", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В декабре семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми, или семьями – ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание, получают на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи. семьям, воспитывающим детей, возможность приобрести для них теплую одежду или другие критические вещи на зиму. лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

Напоминаем, что средства благодаря информационным обменам поступают на карточный счет получателей пособий, дополнительно обращаться за назначением выплаты не нужно.

Кто получит деньги

Согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, что программа рассчитана на детей, которые на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание как ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимняя е Поддержка", чтобы воровать данные и средства граждан Схема работает с рассылкой подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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