Украинские 25 копеек продают за большие деньги: почему эта монета такая дорогая

Украинскую монету в 25 копеек продают за 10 501 грн. Такая цена обусловлена редкой ее разновидностью: 4 БАм"Английский чекан".

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Его автор сообщает:

отчеканена монета в 1992 году;

находится в хорошем состоянии.

Дефектов монета не имеет. Реставрации не подвергалась.

Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 4БАм – редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года. Нумизматы называют ее "Английский чекан".

"Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе", – объясняют специалисты.

От других монет ее отличает особый брак. Так,у нее на аверсе:

выпуклый щит;

вдавленный тризуб.

"Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно запечатлели рельеф, затемнили фон и тризуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод. Пуансоны аверса с изображением герба имели выпуклый тризуб, что при чеканке давало обратный эффект, то есть на монете тризуб получился вдавленный", – рассказывают нумизматы.

При этом подчеркивается: из-за ошибки весь тираж должны были уничтожить. Однако осуществлено это было не на 100% – и время от времени "Английский чекан" всплывает на аукционах.

"Откуда эти монеты – неизвестно. Вероятно, работники завода оставили себе на память несколько экземпляров и теперь их перепродают", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого продают и монету в 10 копеек. Ее цена составляет 29 000 грн и обусловлена она особенностью монеты: та была отчеканена на заготовке под 1 копейку, а потому имеет "однокопеечный" серебристый цвет, а не стандартный "под золото".

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