Украинскую 1 копейку продали за десятки тысяч: как выглядит старая дорогая монета

Коллекционеры могут заплатить большие деньги за некоторые украинские монеты. Дело в то м, что из-за своих особенностей те являются очень ценными. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 1 коп. 1992 года за 35 000 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета относится к разновидности 1.35АА, что и делает ее ценной.

Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", распознать такую монету можно по ряду признаков. В частности:

ступенчатой верхушке правого верхнего листа;

маленьким ягодам.

Что известно о дорогой украинской монете

В целом же, о проданной монете известно немного. В частности, что она:

была выпущена в 1992 году из нержавеющей стали;

реставрации не подвергалась;

находится в отличном состоянии.

В Украине отменят 50 копеек

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным НБУ, у украинцев стало меньше монет. Так, по состоянию на 1 апреля на одного жителя Украины приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет. А по состоянию на 1 января 2025 – 63 и 186 соответственно.

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