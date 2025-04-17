За старую гривню заплатят почти 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на группе, то есть группа гладкая. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

У украинцев стало меньше монет

В свою очередь, в НБУ сообщили: по состоянию на 1 апреля в наличном обороте Украины находилось наличности на 805,1 млрд грн. Что на 2,1%, или 17,3 млрд грн меньше, чем в начале 2025 года.

"На одного жителя Украины на 1 апреля 2025 приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет. По состоянию на 1 января 2025 – 63 и 186 соответственно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: среди монет больше всего в обращении находится номиналом 10 копеек – 27,7% от общего количества. Меньше всего – 10 грн, 1,9%.

Банкнот же больше всего номиналом 500 грн – 26,8% от общего количества. Меньше всего – 50 грн, 4,4%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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