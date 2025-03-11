Украинскую 1 копейку продали за 35 тысяч: почему монета такая дорогая

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 1 коп. разновидности 1.35АА за 35 000 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета:

была выпущена в 1992 году из нержавеющей стали;

реставрации не подвергалась;

монета находится в отличном состоянии.

В свою очередь, специалисты ресурса "Монеты-ягодки" рассказали, что 1 копейка 1992 года 1.35АА относится к ценным разновидностям номинала. Распознать же такую монету можно по:

ступенчатой верхушке правого верхнего листа;

маленьким ягодам.

Монеты СССР не принесут много денег

В то же время, рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач, монеты времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги, не выйдет.

Эксперт объяснил: коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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