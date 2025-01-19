Чего стоят старые монеты СССР: удастся ли продать их за много денег

Монеты времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги, не выйдет.

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Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии. В противном же случае вряд ли можно будет надеяться и на это.

Эксперт объяснил: коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Украинские 5 копеек продали за 8 тысяч

А вот на некоторых украинских монетах заработать можно. В частности, на аукционе продали 5 копеек 1992 года за 8 024 грн.

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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