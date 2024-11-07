Украинскому чиновнику объявили о подозрении в коррупции на десятки миллионов: ранее суд его оправдывал по другому делу

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили подозрение бывшему директору государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексею Басану. Подозрение касается отмывания средств и недостоверного декларирования на 35,8 млн грн.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он напомнил: ранее Высший антикоррупционный суд оправдал Басана по обвинению в злоупотреблениях и нецелевом использовании средств – "однако продолжается апелляционное разбирательство".

"Новое подозрение касается отмывания средств и недостоверного декларирования. По мнению следствия, в 2020-2023 годах в то время директор Агентства местных дорог Полтавщины приобрел недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: речь идет, в частности, о жилом доме на 200,3 кв.м с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн ​​грн. А также:

земельном участке на 40 соток под зданием стоимостью 1,7 млн ​​грн;

квартире на свыше 100 кв.м стоимостью 3,2 млн грн в Полтаве;

имущественных правах на 6 квартир в новостройках Полтавы совокупной стоимостью 7,7 млн ​​грн;

73 земельных участках с/х назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;

водном мотоцикле с автоприцепом для него;

криптовалюте разных видов, эквивалентную 180 тыс. USDT (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

"Следствие считает, что Басан с целью утаивания происхождения имущества и вообще его наличия оформил активы на родственников, а за собой оставил только не декларировавшую криптовалюту. Родственники не имели законного дохода на получение имущества. На активы был наложен арест", – рассказал Новиков.

Ранее же Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в августе 2019-го. А 27 сентября 2022 года Басану объявили подозрение и через три дня по распоряжению Полтавской ОВА его временно уволили с должности директора госпредприятия из-за призыва на военную службу.

В октябре апелляция Высшего антикоррупционного суда для подозреваемого заменила личное обязательство на 3,7 млн грн залога. В январе 2023 года подсудимому было объявлено обвинение.

По материалам досудебного следствия, с 20 по 22 декабря 2018 года Басан как директор Агентства заключил 22 однотипных договора на разработку проектно-сметной документации для ремонта более двух десятков участков автодорог: Чернухи – Лубны, Миргород – Большая Багачка – Байрак-Подол, /Н-12/ – Малая Рублевка – Руновщина – /М-03/. Следствие считало, что при заключении сделок закупки были искусственно поделены во избежание открытых торгов. В результате этого частные предприятия получили неправомерную выгоду более чем в 5 млн грн благодаря завышению стоимости проектных работ.

Так же, по версии следствия, Басан с 6 декабря по 26 декабря 2018 года осуществил нецелевое использование бюджетных средств путем заключения 22 договоров на разработку проектно-сметной документации уже для капитального ремонта автомобильных дорог: Чернухи – Лубны, Миргород – Большая Багачка Байрак-Подол, /Н-12/ – Малая Рублевка – Руновщина – /М-03/. По соглашениям областное Агентство местных дорог произвело оплаты на счета ряда компаний на общую сумму почти 29 млн грн.

После оглашения подозрения сам Басан опубликовал в Facebook сообщение, в котором отрицал злоупотребление служебным положением и нецелевое использование бюджетных средств. А также заверил, что благодаря ремонтам дорог госпредприятие сэкономило около 4 млн грн.

Впрочем, Высший антикоррупционный суд оправдал Басана. Там не усмотрели в его действиях состава преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на имущество скандально известной руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы наложили арест. В частности, под ограничение попали ее наличка: 5 051 950 грн, 5 113 300 долларов и 301 060 евро.

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