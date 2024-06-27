Обвиняемый в коррупции на десятки миллионов чиновник избежал ответственности: суд его оправдал

Суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевом использования средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по собственному усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: с целью сокрытия преступления, Басан решил поделить 3 участка дороги протяженностью 118 км на 22 части.

"Однако выполнение указанных работ не отвечало направлениям использования бюджетных средств. Кроме того, выяснилось, что договоры заключены без проведения процедуры открытых торгов, а стоимость самих работ была завышена на сумму более 5,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, Высший антикоррупционный суд оправдал Басана – поскольку не усмотрел в его действиях состава преступления. "Прокурор САП обжалует этот приговор Апелляционной палате ВАКС", – рассказал журналист.

Детали дела

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в августе 2019-го. А 27 сентября 2022 года Басану объявили подозрение и через три дня по распоряжению Полтавской ОВА его временно уволили с должности директора госпредприятия из-за призыва на военную службу.

В октябре апелляция Высшего антикоррупционного суда для подозреваемого заменила личное обязательство на 3,7 млн грн залога. В январе 2023 года подсудимому было объявлено обвинение.

По материалам досудебного следствия, с 20 по 22 декабря 2018 года Басан как директор Агентства заключил 22 однотипных договора на разработку проектно-сметной документации для ремонта более двух десятков участков автодорог: Чернухи – Лубны, Миргород – Большая Багачка – Байрак-Подол, /Н-12/ – Малая Рублевка – Руновщина – /М-03/. Следствие считало, что при заключении сделок, закупки были искусственно поделены, во избежание открытых торгов. В результате этого частные предприятия получили неправомерную выгоду более чем в 5 млн грн благодаря завышению стоимости проектных работ.

Так же по версии следствия, Басан с 6 декабря по 26 декабря 2018 осуществил нецелевое использование бюджетных средств путем заключения 22 договоров на разработку проектно-сметной документации уже для капитального ремонта автомобильных дорог: Чернухи – Лубны, Миргород – Большая Багачка Байрак-Подол, /Н-12/ – Малая Рублевка – Руновщина – /М-03/. По соглашениям, областное Агентство местных дорог произвело оплаты на счета ряда компаний на общую сумму почти 29 млн грн.

После оглашения подозрения сам Басан опубликовал в Facebook сообщение, в котором отрицал злоупотребление служебным положением и нецелевое использование бюджетных средств. А также заверил, что благодаря ремонтам дорог госпредприятие сэкономило около 4 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника Черновицкой таможни Николая Салагора – до 10 августа. Впрочем, он может выйти под залог – его размер составляет 60 млн грн.

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