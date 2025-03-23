Украинским водителям готовят более жесткие штрафы: как будет работать новая система измерения скорости

В Украине могут ввести измерение средней скорости между камерами, что исключит возможность уклонения от штрафов из-за торможения перед пунктами наблюдения. Ожидается, что это повысит эффективность автофиксации нарушений и сделает дороги более безопасными.

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Об этом пишет UAMOTORS. Министерство внутренних дел вместе с нардепами разработали законопроект, предусматривающий введение нового метода измерения скорости транспортных средств.

Если он будет принят, водителям больше не удастся избегать штрафов, просто нажимая на тормоза перед камерами. На сегодняшний день в Украине работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения, однако отсутствие единого стандарта их работы значительно снижает эффективность борьбы с нарушениями.

Многие водители нашли способ обходить камеры автофиксации – они резко снижают скорость перед пунктами наблюдения, а после их проезда снова превышают разрешенный лимит. Это создает значительные проблемы обеспечения безопасности на дорогах.

В настоящее время рассматриваемый законопроект предлагает измерять среднюю скорость автомобиля между двумя камерами. Если этот показатель будет превышать допустимую норму, система будет автоматически фиксировать нарушения, независимо от того, как водитель вел себя перед камерами.

В случае принятия закона штрафы за превышение скорости будут начисляться по среднему показателю между двумя пунктами наблюдения. Кроме того, следует напомнить, что в Украине штрафы, зафиксированные камерами автофиксации, поступают в адрес того, на кого официально зарегистрирован автомобиль, даже если за рулем находилось другое лицо.

МВД заявляет о намерении как можно быстрее внедрить новые меры по улучшению безопасности дорожного движения и повышению эффективности контроля скорости. В то же время эксперты рекомендуют также разработать единый стандарт для всех камер видеонаблюдения, что позволит сделать систему еще более эффективной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, водителей в Украине могут жестко наказать за привычную благодарность на дороге с помощью "аварийки". Такое использование светотехники запрещено Правилами дорожного движения (ПДД). За нарушение предусмотрены штрафы до 680 грн и лишение водительского удостоверения на срок до года.

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