Украинским пенсионерам платят по 23 тыс. гривен: сколько нужно зарабатывать для такой пенсии

По состоянию на начало 2024 года в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров, из них 62,6% получают менее 5 тыс. грн пенсии. В то же время, размер максимальной пенсии в стране превышает 23 тыс. грн.

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OBOZ.UA узнал, как рассчитать максимальную пенсию и сколько нужно заработать, чтобы получать ее в старости.

Как рассчитать пенсию по стажу?

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассчитывает размер пенсионных выплат исходя из статистических данных на момент, когда человек выходит на пенсию. Формула расчета выглядит следующим образом.

Пенсия = средняя зарплата за три прошлых года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Следует учитывать, что при расчете пенсии используются данные о заработной плате за последние три года, что предоставляет ПФУ – они отличаются от данных Госстата. В настоящее время средняя зарплата за три последних года в Украине составляет 13 547 грн.

Кроме того, из формулы следует, что украинские пенсионеры могут рассчитывать лишь на 1% расчетного заработка за каждый отработанный год. Максимальная пенсия в Украине закреплена на законодательном уровне и ограничена 10 прожиточными минимумами. В 2024 году она составляет 23610 грн – эти деньги можно получать в зависимости от различного стажа и зарплаты:

имея пенсионный стаж в 35 лет, нужно, чтобы средняя ежемесячная зарплата составляла 67 457 грн;

25 лет – 94 440 грн;

15 лет (минимальный необходимый стаж для выхода на пенсию) – 157 400 грн.

У кого в Украине пенсия больше 200 тыс. грн?

Самыми богатыми пенсионерами в Украине являются бывшие судьи – на них не распространяется правило о 10 прожиточных минимумах. Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", минимальный размер выплаты служителям Фемиды не может быть меньше 50% их зарплаты, а максимальный ограничен 90% зарплаты. Для этого они должны иметь рабочий стаж судьей не менее 40 лет.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия судей в Украине с начала года и до 1 июня выросла с 99,8 тыс. до 105,6 тыс. грн в месяц. Это почти в 20 раз больше средней пенсии по стране – 5,8 тыс. грн.

Украинские топ-судьи получают соответствующие пенсии. В частности, бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк в 2023 году задекларировал среднюю пенсию в размере 244 752 грн, а судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмила Стратиенко – 216 633 грн в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

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