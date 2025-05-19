Украинским матерям хотят ввести выплату в 50 тыс. грн: что нужно знать

В Украине планируют ввести единовременную выплату 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка, и реформировать систему поддержки семей. Ожидается, что такой шаг должен повысить уровень рождаемости и создать условия для активного участия родителей в рынке труда.

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Об этом говорится в проекте, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ (Федерация профсоюзов Украины). В рамках проекта, предложенного Министерством социальной политики планируется введение ряда комплексных мер поддержки для семей, ожидающих или недавно родивших ребенка.

Самым громким из них стало положение оединовременной выплате в размере 50 тысяч гривен каждой женщине, родившей ребенка. В 2024 году смертность в Украине почти втрое превысила уровень рождаемости. Такая ситуация создает серьезные угрозы для демографической и экономической стабильности в ближайшие десятилетия.

Именно поэтому правительство решило действовать наперед – создать систему поддержки, которая не только обеспечит базовые потребности молодых родителей, но и сделает рождение ребенка менее стрессовым и финансово обременительным шагом. Проект охватывает несколько ключевых форм поддержки, которые должны охватить женщин на разных этапах – от беременности до выхода на работу после рождения ребенка:

дородовая поддержка:

для застрахованных лиц – выплаты в размере 100% заработной платы;

для незастрахованных – фиксированная помощь в 7 тысяч гривен.

единовременная выплата после рождения ребенка: 50 000 гривен – независимо от социального статуса или формы занятости женщины;

50 000 гривен – независимо от социального статуса или формы занятости женщины; послеродовая помощь для женщин: размер будет определен Кабинетом Министров отдельным решением, ориентируясь на потребности реабилитации и восстановления;

размер будет определен Кабинетом Министров отдельным решением, ориентируясь на потребности реабилитации и восстановления; помощь по уходу за ребенком: предоставление выплат одному из родителей, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход - также в размере, который определит правительство;

предоставление выплат одному из родителей, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход - также в размере, который определит правительство; программа єЯсла: если один из родителей выходит на работу после достижения ребенком одного года, ему будет предоставляться отдельная помощь;

если один из родителей выходит на работу после достижения ребенком одного года, ему будет предоставляться отдельная помощь; натуральная помощь "пакет малыша": выдается, как и раньше, всем семьям при рождении ребенка.

Правительство также подчеркивает, что поддержка семей должна иметь комплексный эффект. Кроме прямого повышения уровня рождаемости, она должна способствовать сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью.

Таким образом, одновременно с развитием социальных гарантий государство ожидает оживления рынка труда и частного сектора в сфере дошкольного образования. Программа єЯсла стимулирует открытие частных детсадов и центров раннего развития, что должно создать новые рабочие места и расширить доступ к качественному образованию для самых маленьких украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2025 года в Украине стартует новая программа базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну и будет предоставляться малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Сумма помощи составит не менее 4500 грн и будет зависеть от состава семьи и доходов.

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