Украинским беженцам грозят двойные налоги? Эксперт рассказал, что нужно знать

Украинские беженцы, которые официально работают за границей и платят налоги в стране пребывания, не обязаны платить их повторно в Украине. Налоги в Украине платят только ФЛП (физические лица – предприниматели), ведущие бизнес через украинскую юрисдикцию, или работодатели за наемных работников.

Об этом рассказал эксперт по налогам Павел Себастьянович в комментарии СМИ. Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу, где не только живут, но и работают официально или дистанционно.

На этом фоне в соцсетях и мессенджерах регулярно появляются тревожные сообщения о якобы обязанности украинских беженцев платить налоги в Украине с доходов, полученных за рубежом, и о риске так называемого двойного счета.

По словам эксперта, двойное налогообложение для большинства украинцев за рубежом не применяется. Украина подписала соглашения об избежании двойного налогообложения со странами Европейского Союза и рядом других государств. Это означает, что если гражданин Украины официально работает, например, в Польше, Германии или Чехии и платит налоги там, дополнительно платить налоги в Украине с этих доходов не нужно.

"Это общепринятая мировая практика. Фактически единственная страна, которая требует от своих граждан платить налоги еще и на родине, независимо от места жительства, – это США", – объясняет Павел Себастьянович. Таким образом, украинцы, которые находятся за рубежом в статусе беженцев или временной защиты и официально трудоустроены в стране пребывания, не имеют обязанности декларировать и платить эти доходы в Украине.

Впрочем, эксперт обращает внимание на одно важное исключение. Если в стране, где работает украинец, ставка налога на доходы физических лиц ниже, чем в Украине, теоретически может возникнуть необходимость доплатить разницу. Но на практике в большинстве стран ЕС налоговая нагрузка выше, чем в Украине, поэтому такая ситуация случается крайне редко.

Отдельная категория – украинцы, которые физически находятся за границей, но работают на украинскую экономику. Здесь правила зависят от формы занятости. Если человек зарегистрирован как ФЛП в Украине, находится за пределами страны, но продолжает вести предпринимательскую деятельность, налоги он платит именно в Украине. Место физического пребывания в этом случае роли не играет.

Отчетность подается через электронный кабинет налогоплательщика, без необходимости личного присутствия. Единственное требование – вовремя платить единый налог, ЕСВ и другие обязательные платежи в соответствии с группой ФЛП. Если украинец живет, например, в Германии или Франции, но официально работает в украинской компании как наемный работник, то вопрос налогов вообще не должен его волновать. В таком случае все налоги платит работодатель.

"Для работника это максимально простая схема, ведь он получает зарплату, а все налоговые обязательства берет на себя компания", – отмечает эксперт. Эксперты советуют не поддаваться панике из-за сообщений в соцсетях и ориентироваться исключительно на действующее законодательство и международные соглашения. В большинстве случаев никакого "двойного счета" для украинских беженцев не существует, а налоговые обязательства четко привязаны к месту официальной работы и формы занятости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше сейчас находится более 900 тыс. украинцев. Это вторая страна после Германии по количеству беженцев. Уже с 4 марта 2026-го для них перестанут действовать особые правила.

