Украинский бизнес в активных поисках работников: кого не хватает на рынке и почему

Бизнес в Украине массово жалуется на нехватку работников – 57% компаний испытывают трудности с подбором персонала. Больше всего ищут квалифицированных специалистов и неквалифицированных рабочих для стабильной работы в условиях военного времени.

Видео дня

Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций. В Украине сохраняется одна из ключевых проблем для предприятий – дефицит рабочей силы.

Однако результаты опроса демонстрируют положительную динамику, лишь 57% компаний сообщили о трудностях с наймом персонала – это самый низкий показатель за последние полгода. Бизнесу продолжает быть сложно найти как квалифицированную, так и неквалифицированную рабочую силу.

Доля предприятий, которые не могут закрыть вакансии специалистов, выросла до 47,8%, а ищущих неквалифицированный персонал – до 36,3%. Главными причинами остаются мобилизация и выезд работников за границу, что особенно влияет на стабильность кадровой политики компаний.

Несмотря на это, 57% респондентов назвали дефицит кадров серьезной проблемой – и, хотя это все еще высокий показатель, он свидетельствует о некотором улучшении по сравнению с предыдущими месяцами. С октября 2024 г. таких положительных сдвигов не фиксировали.

Помимо нехватки персонала, бизнес сталкивается и с другими барьерами. На втором месте среди основных проблем – опасность ведения деятельности (54%), а на третьем – рост стоимости материалов и сырья (43%). В то же время, компании стали меньше жаловаться на перебои с электроснабжением, лишь 6% респондентов вспомнили об этой проблеме, что стало самым низким показателем с сентября 2022 года.

Уменьшилась также доля предприятий, отмечающих падение спроса на продукцию – в апреле таких было 28% против 32% раньше. Несмотря на сложные условия бизнес демонстрирует осторожный оптимизм. Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в апреле остался почти неизменным – 0,13 против 0,12 в марте, но важно, что растет доля предприятий, ожидающих расширения. Индекс ожидаемых изменений вырос с 0,11 до 0,15.

В производственном секторе улучшились показатели: доля компаний, наращивающих объемы производства, выросла до 26,2%. Увеличились и объемы экспорта – индекс изменений в этой сфере поднялся до 0,23, достигнув самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения.

Большинство предприятий имеют нейтральное отношение к экономической политике правительства (63%), однако доля тех, кто оценивает ее положительно, выросла вдвое – с 2% в марте до 4% в апреле. Отрицательную оценку высказали 24%, а еще 10% не определились с позицией.

Также наблюдается снижение ценового давления, ведь все меньше компаний сообщают о росте стоимости сырья и готовой продукции, а ожидания дальнейшего удорожания остаются сдержанными. Также наблюдается снижение ценового давления: меньше компаний сообщают о росте стоимости сырья и готовой продукции, а ожидания дальнейшего удорожания остаются сдержанными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мобилизация кардинально изменила рынок труда, единственным сектором по росту занятости остаются государственное управление и оборона, где уже работает почти четверть всех занятых. В частном секторе наблюдается дефицит кадров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!