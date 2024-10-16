Украинских водителей штрафуют за автогаз: когда применяют наказание

Автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование (ГБО), должны осуществить перерегистрацию своего авто – если ее не пройти, можно получить штраф. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства. С собой нужно иметь пакет документов – среди них паспорт гражданина Украины или ID-карту, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там отметили: также нужны другие документы. В частности:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

"После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Ведь "экспертное исследование проводится по желанию автовладельца".

Кроме того, подчеркивается, на перерегистрацию отводится определенное время. Осуществить это нужно в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

В целом же, отметили в центре, в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Так, с начала 2024 года в связи с переоборудованием было перерегистрировано 18 020 транспортных средств.

Штраф за незарегистрированное ГБО

В то же время, по данным аналитиков, ч. 6 статьи 121 КУ об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает наказание в виде наложения штрафа за незарегистрированное ГБО. Его размер составляет 50 необлагаемых минимумов, что равно 850 грн.

Повторное нарушение в течение года наказывается более сурово – 1 700 грн. Также суд может назначить наказание в виде общественных работ и изъять ТС.

Кроме того, статья 121-1 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – что равно 255 грн. "Этот штраф могут выписать, если полицейский проверит документы на машину и заметит, что они не совпадают с техническими характеристиками", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на фоне двухнедельного роста цены на нефть стоимость бензина на украинских АЗС пока не меняется. Причины – высокие запасы горючего и умеренный спрос. При этом в экспертной среде ожидают, что в таком состоянии рынок продолжит пребывать и далее – и резкого скачка цен не случится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!