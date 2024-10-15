Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в середине октября: к чему готовиться

На фоне двухнедельного роста цены на нефть, стоимость бензина на украинских АЗС пока не меняется. Причины – высокие запасы горючего и умеренный спрос. При этом в экспертной среде ожидают, что в таком состоянии рынок продолжит пребывать и далее – и резкого скачка цен не случится.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, предпосылок для существенных изменений цены на бензин нет.

Дело в том, что трейдеры поддерживают уровень запасов топлива в стране выше среднего. А коммерческое потребление "на 10-15% ниже прошлогоднего". Что сдерживает цены от роста.

"Фактор роста цены на нефть пока не сыграл, а нефть марки Brent еще не закрепилась на уровне 80 долларов/баррель. Так что пока можно не ожидать резкого подорожания бензина и дизеля на АЗС", – сказал Леушкин.

Впрочем, подчеркнул он, не стоит исключать воздействия на рынок непрогнозируемых факторов, которые могут перевернуть ситуацию. Среди таких он назвал "эскалацию конфликта на ближнем востоке или выборы в США".

Тем не менее, отмечается в материале, пока в экспертной среде сходятся во мнении, что цены на бензин на АЗС на этой неделе в целом останутся неизменными. Впрочем, также допускается "возможная корректировка вверх на небольших сетях".

Какие цены на АЗС сегодня

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 15 октября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 56,59 грн. На этом уровне стоимость ресурса удерживается с 10 октября.

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Дешевле всего бензин, по данным аналитиков, продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%.

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