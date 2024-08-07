Украинские суды отменили 88% штрафов ТЦК: как наказывают за игнорирование повестки

Украинские суды отменили 88% штрафов, наложенных территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК), за нарушение правил военного учета, чаще всего из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения. Размеры штрафов во время военного положения составляют от 17000 до 25500 грн, значительно превышая суммы в мирное время.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Это выяснилось с помощью поисковика судебного реестра Бабушки, который на начало августа выявил по меньшей мере 34 дела об отмене штрафов от ТЦК с момента введения новых норм по нарушению правил военного учета.

По этим делам 30 завершились в пользу истцов, а штрафы были отменены. Больше отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе.

Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, то есть не разрешает наказывать за прошлые правонарушения по новым правилам. Например, в единственном деле, где штраф от ТЦК обжаловала женщина-медик, суд отменил штраф, поскольку на момент получения медицинского образования она не обязана была становиться на учет.

По меньшей мере, 20% штрафов были обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств правонарушения. Например, мужчина обжаловал штраф за ненахождение на военном учете, доказав, что за две недели до того получил временное удостоверение о взятии на учет. В противном случае мужчина получил штраф во время прибытия в ТЦК для уточнения данных, однако суд отменил его, поскольку представители ТЦК не доказали правонарушения и пропустили сроки.

Важно отметить, что речь идет только о штрафах за нарушение правил военного учета согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), принятых в мае 2024 года. За такие нарушения штрафы составляют от 17000 до 25500 грн.

Это предусмотрено статьями 210 и 210-1 КУоАП. Повышение штрафов было предусмотрено законопроектом №10379, который вступил в силу 19 мая 2024 года. Размеры штрафов во время военного положения выше, чем в мирное время:

Штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) в мирное время – от 3400 до 5100 грн., в военное время – от 17 000 до 25 500 грн.

в военное время – Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) для физических лиц в мирное время – от 5100 до 8500 грн, в военное время – от 17 000 до 25 500 грн. Для юридических и должностных лиц штрафы выше: в мирное время – от 17 000 до 34 000 грн, в военное время – от 34 000 до 59 500 грн.

ТЦК теперь могут выписывать штрафы по ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП без составления протокола, вынесением определения. Обжаловать штраф можно только в судебном порядке.

Мобилизация авто: что не так со страшилкой о штрафах

В соцсетях распространяются сообщения, что мужчины-владельцы авто в Украине якобы начнут штрафовать за устаревшие данные о машинах. Однако эти штрафы касаются только руководителей предприятий. Законодательством установлено, что руководители должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в ТЦК, иначе им грозят штрафы от 34000 до 59500 грн. Обновление данных необходимо проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря.

Эти требования относятся ко всем предприятиям независимо от их размера или формы собственности, но не физических лиц-предпринимателей. Обновлять нужно информацию о количестве транспортных средств, их техническом состоянии и персонале, работающем на этих транспортных средствах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководители предприятий должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в территориальных центрах комплектования, в противном случае им грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен. Обновление данных необходимо проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря.

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