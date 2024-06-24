Украинцам грозит штраф до 59 тыс. грн: какие данные нужно обновить во избежание правонарушения

Руководители предприятий должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в территориальных центрах комплектования, в противном случае им грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен. Обновление данных следует проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921. Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обновлять данные о транспортных средствах, принадлежащих их компаниям.

Отсутствие обновленной информации может привести к штрафу в размере 20 000 гривен. Эти требования относятся как к автомобилям, так и к спецтехнике, используемой предприятиями. Руководители предприятий должны ежегодно дважды обновлять информацию:

до 20 июня;

до 20 декабря.

Также необходимо знать, какие данные необходимо обновлять. В них входят:

количество транспортных средств: полная информация обо всех автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе предприятия;

полная информация обо всех автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе предприятия; техническое состояние: актуальная информация о техническом состоянии каждого транспортного средства;

актуальная информация о техническом состоянии каждого транспортного средства; Персонал: данные о лицах, работающих на указанных транспортных средствах.

Эти требования относятся ко всем предприятиям независимо от их размера или формы собственности. За несоблюдение требований по обновлению данных транспортных средств предусмотрены штрафы. Согласно постановлению Кабмина и статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сумма штрафа может составлять от 34 000 до 59 500 гривен.

Своевременное обновление данных о транспортных средствах важно не только во избежание штрафов, но и для обеспечения соответствия законодательным требованиям. Это способствует прозрачности и эффективности управления транспортными ресурсами предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, водителей в Украине будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, которая будет создана для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других военных формированиях. Законопроект также предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований и несет арест сроком до 10 суток.

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