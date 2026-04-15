Украинские предприятия планируют сокращение штата: в каких отраслях ожидаются увольнения

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины никакие глобальные изменения не планируются. Однако некоторые предприятия могут пересматривать количество рабочих мест, например, в промышленности в сторону увольнения. Однако в строительной отрасли работодатели наоборот ожидают стремительного увеличения количества работников.

Видео дня

Об этом говорится в результатах ежемесячного опроса предприятий Украины Нацбанком за март 2026 года. Там сообщают: ситуация на рынке труда неустойчивая.

"Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Как и в предыдущем месяце, увеличение общей численности работников ожидалось только в секторе строительства. Зато респонденты других секторов продолжали ожидать сокращения персонала, больше всего – в промышленности", – говорится в опросе.

Следовательно, среди промышленных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 9%;

будут проводить увольнения – 14%.

Чаще увольнять, чем нанимать намерены и в сфере услуг – хотя глобальных сокращений не планируется. Так, предприятия намерены:

оставлять текущее количество сотрудников – 83%, то есть подавляющее большинство;

нанимать новых сотрудников – 7%;

проводить увольнения – 9%;

В торговле тоже ожидается незначительное сокращение рабочих мест:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;

будут нанимать новых – 8%;

будут проводить увольнения – 10%.

А вот в строительстве, наоборот, ожидается, что работодатели будут нанимать чаще, чем увольнять. Однако более двух третей предприятий планируют оставить штат в том размере, в котором он есть. Следовательно:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 27%;

будут проводить увольнения – 3%.

Кого критически не хватает на рынке труда

По оценкам, после войны Украина столкнется с острым дефицитом рабочей силы, особенно среди таких категорий:

рабочие профессии – строители, водители, производственные работники, логисты – именно эти специальности станут критически важными во время восстановления страны. Уже сейчас спрос на них значительно превышает предложение;

квалифицированные специалисты и инженеры – восстановление инфраструктуры, промышленности и энергетики потребует инженеров, технических специалистов, ИТ-специалистов. И именно эта категория является самой дефицитной из-за миграции и глобальной конкуренции за таланты;

инженеры и специалисты (вторая категория) – это специалисты, которые ищут возможности реализации. Если в Украине появятся крупные инфраструктурные проекты, это может привлечь профессионалов даже несмотря на более низкий уровень жизни.

Проблема кадрового голода имеет долгосрочный характер. Среди основных причин – демографическое сокращение населения, массовая трудовая миграция за границу и старение населения. Компании уже сейчас вынуждены адаптироваться к новым условиям:

27% повышают зарплаты;

28% используют комплексные подходы (бонусы, развитие, гибкость);

часть внедряет обучающие программы, психологическую поддержку и гибкий график.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!