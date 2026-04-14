Украинские аграрии ждут рабочих из Непала: им будут платить больше, чем украинцам

В Украине уже через несколько лет в аграрном секторе могут работать немало рабочих из-за рубежа. Эксперты считают, что трудовые мигранты – это один из действенных и быстрых способов решения проблемы с нехваткой рабочей силы.

Это особенно актуально для ягодного бизнеса, где собирать урожай механизировано практически невозможно. Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью SEEDS.

На вопрос, из каких стран стоит ожидать трудовых мигрантов Баштанник ответил, что на это влияет два ключевых фактора:

какие системные игроки зайдут на рынок и с какими странами у них налажены контакты;

работа консульств, какие из них будут работать шустрее с точки зрения выдачи разрешений и виз.

Однако среди очевидных кандидатов Тарас Баштанник называет традиционные для Европы страны:

Индия;

Непал;

Бангладеш;

Филиппины.

Он считает, что рабочих именно из этих стран стоит ожидать в Украине в первую очередь. На вопрос, не заменят ли иностранцы тех украинцев, которые поедут работать в Польшу, Баштанник сказал, что так уже происходит.

Он подчеркнул, что это нормальная трудовая миграция и рынок так и работает. Работодатели должны создавать лучшие условия, чтобы кто-то оставался в Украине или наоборот приезжал.

"Тот же непалец, он все равно куда-то поедет работать: в Польшу или в Украину. И, чтобы он выбрал именно Украину, нужно создать лучшие условия здесь. Льготное налогообложение, упрощенный визовый режим или любые другие преимущества. Сегодня все решает конкуренция", – ответил президент ассоциации.

О том, на какую оплату рассчитывают мигранты и как она сравнивается с зарплатами для украинцев Тарас Баштанник сказал, что нормальный закон рынка это то, что человек который приехал получает больше. Это доплата за определенный дискомфорт. Однако он заверил, что трудовые мигранты не буду дороже украинских работников.

"Если посчитать производительность труда этих людей, такие работники не будут дороже наших работников... Это факт, что производительность работы у трудовых мигрантов выше. У них нет отвлекающих факторов в виде домохозяйства, семьи, и других обстоятельств. Они приехали работать, соответственно, они работают больше часов, больше дней, и производительность имеют более высокую. Их цель – заработать", – отметил Тарас Баштанник.

