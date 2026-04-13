Работодатели готовы бороться за них: каких работников критически не хватает на рынке труда

После войны Украина столкнется с острым дефицитом рабочей силы – особенно в рабочих профессиях и среди инженеров, а внутренних ресурсов для восстановления может не хватить. Отмечается, что основным решением станет привлечение трудовых мигрантов из более бедных стран и квалифицированных специалистов.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в подкасте Центра экономической стратегии. По ее словам, послевоенное восстановление потребует огромного количества работников и собственных ресурсов для этого Украине просто не хватит.

Бизнесы восстанавливаются, открывают новые направления, но сталкиваются с нехваткой людей практически во всех сферах. Исследование профильной платформы показало, что:

у 35% компаний текучесть кадров выросла;

еще 51% работодателей говорят, что она остается стабильно высокой;

только 14% отмечают улучшение.

Бизнесы тратят ресурсы на найм, обучение и адаптацию, но быстро теряют людей и вынуждены начинать процесс заново. Причины кадрового дефицита глубже, чем кажется на первый взгляд, чаще всего люди увольняются из-за:

низкой или неконкурентной зарплаты (31%);

мобилизации (24%);

эмоционального выгорания (16%);

опасности и войны (13%);

релокацию (9%).

Кроме этого, часть бизнесов даже не анализирует причины увольнений, что еще больше усложняет понимание реальной картины. Наибольший дефицит сейчас формируется сразу в двух сегментах:

рабочие профессии;

Строители, водители, производственные работники, логисты – именно эти специальности станут критически важными при восстановлении страны. Уже сейчас спрос на них значительно превышает предложение.

квалифицированные специалисты и инженеры

Восстановление инфраструктуры, промышленности и энергетики потребует инженеров, технических специалистов, ИТ-специалистов. И именно эта категория является самой дефицитной из-за миграции и глобальной конкуренции за таланты.

Либанова прогнозирует, что после войны Украина будет вынуждена активно привлекать иностранную рабочую силу. По ее словам, скорее всего, это будут две ключевые группы:

работники из более бедных стран;

Как отмечает Либанова, такие люди традиционно мигрируют в поисках заработка. Украина может стать для них привлекательной, если предложит конкурентную оплату труда. Речь идет не о социальных выплатах, а именно о возможности заработать и поддерживать свои семьи.

инженеры и специалисты;

Вторая категория – это специалисты, которые ищут возможности реализации. Если в Украине появятся крупные инфраструктурные проекты, это может привлечь профессионалов даже несмотря на более низкий уровень жизни.

Проблема кадрового голода имеет долгосрочный характер. Среди основных причин демографическое сокращение населения, массовая трудовая миграция за границу и старение населения. Компании уже сейчас вынуждены адаптироваться к новым условиям:

27% повышают зарплаты;

28% используют комплексные подходы (бонусы, развитие, гибкость);

часть внедряет обучающие программы, психологическую поддержку и гибкий график.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, физлица-предприниматели (ФОПы) в Украине в целом трудоустроили более 817 тыс. работников. Таким образом, в среднем один предприниматель создает почти 3 дополнительных рабочих места.

