Украинские пенсионеры могут получить доплату "за внуков": что для этого нужно

Украинские пенсионеры могут получать доплату 150 грн в месяц за каждого ребенка или внука, если они их содержат и не работают. Выплату назначает Пенсионный фонд (ПФУ), но ее могут отменить в случае изменения обстоятельств, в частности трудоустройства или достижения ребенком совершеннолетия.

Об этом говорится в 3 пункте Постановления Кабинета Министров Украины "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Однако, право на дополнительную выплату имеют не все пенсионеры.

Государство определило четкие условия, при которых можно оформить такую надбавку. Доплата предусмотрена для тех, кто:

не работает;

фактически содержит ребенка или внука до 18 лет;

не получает на этого ребенка другие государственные выплаты или пенсию.

Важно, что речь идет не только о родных детях, но и о внуках, если они находятся на содержании пенсионера. Сумма доплаты является фиксированной и составляет 150 гривен в месяц за каждого ребенка.

Хотя эта сумма не является большой, она начисляется регулярно и может частично компенсировать расходы на содержание ребенка – например, на питание или базовые потребности.

Чтобы получить доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Для оформления необходимо подать:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие факт содержания.

После проверки документов орган принимает решение о назначении выплаты. Доплата не является пожизненной и может быть прекращена при определенных обстоятельствах. В частности, выплату отменяют, если:

ребенку исполняется 18 лет;

пенсионер устраивается на работу;

получатель начинает заниматься предпринимательской деятельностью;

на ребенка начинают выплачивать другие социальные пособия.

В таких случаях пенсионер обязан сообщить об изменениях, чтобы избежать переплат и возможных санкций. Доплата – это один из механизмов поддержки семей, где пенсионеры фактически выполняют роль опекунов.

