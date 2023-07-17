Украинские беженцы в Канаде могут остаться там навсегда: какие условия

Канада объявила о запуске с октября 2023 года новой программы постоянного проживания для украинских беженцев. Впрочем, право на участие в программе будут иметь не все украинцы – лишь те, которые соответствуют определенным требованиям.

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"Мы вводим постоянную поддержку для тех, кто хочет остаться в Канаде со своей семьей навсегда. С 23 октября 2023 года будет предоставлено постоянное место жительства бежавшим от незаконного вторжения России", – говорится в сообщении правительства Канады.

Там отметили: для участия в программе украинцы должны соответствовать 2 условиям. В частности:

находиться в Канаде со статусом временного жителя;

иметь одного или нескольких членов семьи в стране.

"В число последних входят украинские супруги, гражданские партнеры, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры. А также дети или внуки гражданина или постоянного жителя Канады", – рассказали в канадском правительстве.

Детали программы

Как объяснили канадские власти, до 31 марта 2024 года украинцы, которые имеют визу CUAET, смогут въезжать в страну в рамках временных специальных мер. После приезда временные жители будут иметь право подать заявку на продление пребывания в Канаде до трех лет с помощью:

разрешений на учебу;

открытых разрешений на работу.

"Они также будут иметь доступ к услугам по расселению, таким как языковая подготовка и услуги по трудоустройству", – подчеркнули в правительстве.

При этом там пообещали предоставить более подробную информацию о программе ближе к ее запуску в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь в 1 000 долларов от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. В настоящее время выплату уже предоставили более 11 тыс. семей и 40 тыс. детей.

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