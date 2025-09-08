Украинские беженцы оказались под угрозой потери вида на жительство: Чехия планирует переписать правила

В Чехии предложили пересмотреть разрешения на проживание для всех украинских беженцев – остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.

Видео дня

Об этом заявил лидер правопопулистского движения SPD (СДПГ) Томио Окамура, пишет Denik. Он рассказал, что его партия будет настаивать на пересмотре видов на жительство для всех граждан Украины, которые находятся в стране под временной защитой.

Почему подняли вопрос беженцев

Окамура объясняет, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия приняла сотни тысяч украинцев. Это, по его мнению, ухудшило доступность арендного жилья и увеличило время ожидания на медицинские услуги. Политик подчеркивает, что его позиция "не является ненавистью к украинцам", а стремлением "защищать интересы чешских граждан".

Согласно предложению SPD, остаться в Чехии смогут только те украинцы, которые работают на рабочих местах, непривлекательных для местного населения. Иначе говоря, речь идет о низкооплачиваемых или физически тяжелых профессиях, где не хватает чешских кадров.

Эта инициатива стала одним из главных условий, которые SPD выдвигает для возможного вхождения в правительство после парламентских выборов, запланированных на октябрь 2025 года. Партия объединилась со "Свободными", "Триколорой" и движением "Право Респект Одборности" (ПРО). По данным последних социологических опросов, поддержка блока колеблется на уровне 10-13% избирателей.

"Мы хотим реализовать нашу программу и сделать это можем только в правительстве", – заявил Окамура. По его словам, вопросы украинцев – лишь часть более широкой программы движения. Среди ключевых требований:

отказ от миграционного пакта ЕС;

блокирование системы квот на выбросы ETS 2, которая, по мнению Окамуры, приведет к резкому подорожанию отопления и транспорта;

повышение пенсий и возвращение пенсионного возраста до 65 лет;

борьба со злоупотреблениями социальными выплатами;

ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.

Сейчас большинство украинцев находятся в Чехии под временной защитой, которую ЕС ввел из-за войны. Но политические дискуссии в Чехии показывают, что вопрос украинских беженцев становится одним из ключевых в избирательной кампании. Если SPD войдет в правительство, условия пребывания для украинцев могут стать значительно жестче.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия готовит новые правила для украинских беженцев. В частности, граждане, которые прибудут после 1 апреля 2026 года, будут получать на 100 евро (4810 грн) меньше. Отмечается, что украинцам также ограничат доступ к медицинскому страхованию и создадут сложные условия интеграции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!