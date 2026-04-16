Украинские беженцы бегут из этих 3 стран ЕС: какие выбирают для жизни

Несмотря на тенденцию к ужесточению условий и правил пребывания в Европейском Союзе (ЕС) продолжает увеличиваться количество беженцев из Украины – в течение февраля их стало больше на 22,4 тыс. человек. В то же время в некоторых странах – в частности, в Эстонии, Франции и Люксембурге – их стало меньше.

Об этом свидетельствуют данные Евростата. По состоянию на 28 февраля статус временной защиты в ЕС имели 4 398 400 граждан Украины – это на 22 415, или на 0,5%, больше, чем было в конце января.

Крупнейшие страны-приемщики остаются неизменными:

Германия – 1 267 475 человек (28,8% от общего количества украинских беженцев в ЕС);

Польша – 966 595 человек (22%);

Чехия – 399 630 человек (9,1%).

Почти во всех странах ЕС количество украинцев под временной защитой выросло или осталось неизменным – таких государств 24. Самое заметное увеличение зафиксировано в Германии (+7 245), Чехии (+2 445) и Испании (+2 425). Интересно, что именно в этих странах наблюдается наибольший наплыв беженцев второй месяц подряд.

В то же время в нескольких странах наблюдалось сокращение. Среди них:

Эстония – на 710 (-2,1%);

Франция – на 465 (-0,9%);

Люксембург – на 5 (-0,1%).

Отдельно отмечается, что показатель нагрузки на местные системы – количество беженцев в пересчете на тысячу жителей – в ЕС не изменился и остался на уровне 9,8. В то же время самые высокие значения, как и в прошлом месяце зафиксированы в Чехии (36,6) и Польше (26,5), и Словакии (26) что свидетельствует о наибольшем относительное давление на социальную, медицинскую и инфраструктурную сферы этих стран.

В Евростате отмечают, что абсолютное большинство среди беженцев – это взрослые женщины (43,5%) и несовершеннолетние (30,2%). В то же время взрослые мужчины составляют чуть больше четверти (26,3%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

