Украинские банки не выплатят вложения клиентам: кто не получит денег

Некоторые вкладчики банков не смогут получить свои деньги обратно в случае банкротства финансового учреждения, где они имели вложения. Не возмещаются различные категории накоплений – в частности это "микродепозиты" и вложения юрлиц.

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Об этом напомнили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО). В учреждении объяснили, что не возмещают средства:

по вкладам юридических лиц ;

; по вкладам в размере менее 10 гривен ;

; по вкладам в банковских металлах ;

по вкладам размещенным на индивидуальных условиях, то есть на "особых" акционных условиях, которые не предлагаются публично всем вкладчикам;

по вкладам, которые переданы банку в доверительное управление – в результате заключенного договора доверительного управления банки могут инвестировать средства клиентов от их имени и по их поручению на разных рынках с целью получения прибыли;

по вкладам, находящимся под залогом – например кредитного договора;

– например кредитного договора; привлеченные банком от выдачи (выпуска) сберегательного сертификата банка или депозитного сертификата банка не являются вкладом и соответственно не гарантируются.

Сберегательный сертификат – это ценная бумага, подтверждающая сумму вклада, внесенного в банк, и права владельца сертификата на получение после истечения установленного срока суммы вклада и процентов.

Что делать, если фонд отказался возмещать денежные средства?

В ФГВФЛ объяснили, что владельцы средств, не гарантированных фондом, все же имеют шанс на компенсацию. Для этого, после отзыва лицензии и принятия решения о ликвидации их банка, они должны заявить Фонду о своих кредиторских требованиях – на это дается 30 дней с момента объявления о ликвидации банка.

"Кредиторами банка являются юридические или физические лица, имеющие документально подтвержденные требования к банку по его имущественным обязательствам. Удовлетворение таких требований осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидации и продажи имущества банка", – отметили в Фонде гарантирования вкладов.

Также следует учитывать, что согласно действующему законодательству Украины гарантированная сумма возмещения ФГВФЛ по вкладам в неплатежеспособном банке составляет 200 тыс. гривен. Все кредиторские требования, поступающие позже 30-дневного срока, будут считаться погашенными. Объявления о неплатежеспособности и ликвидации банка публикуются на сайтах ФГВФЛ и неплатежеспособного банка, а также в газетах Голос Украины и Правительственный курьер.

Также OBOZ.UA сообщал, что Фонд гарантирования вкладов планирует с 1 сентября прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка "Златобанк". Дело в том, что фонд согласно законодательству составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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