Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: на получение денег остался месяц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует через 30 дней прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка "Златобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Призвав вкладчиков "Златобанка", еще не получивших возмещение по своим вкладам, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

"Фонд информирует о будущем утверждении ликвидационного баланса АО "Златобанк" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО "Златобанк". С момента обнародования этого объявления (2 августа. – Ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО "Златобанк" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули: наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

Напомним: "Златобанк" было признано неплатежеспособным решением правления НБУ от 13 февраля 2015 года. На следующий день в банке была введена временная администрация и назначена уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк также добился в суде отмены возбуждения дела о банкротстве "Златобанка". Что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Аркада". Полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращены. До этого клиентам банка уже прекратили выплачивать вклады.

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