Украинские 25 копеек можно продать за большие деньги: как распознать дорогую старую монету

Старые украинские монеты можно продать за большие деньги. Однако не все – только имеющие определенные особенности. К примеру, за 25 копеек 1992 года разновидности 5.1ДАг 1992 года могут заплатить от 5 000 до 7 000 грн.

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Как рассказали эксперты ресурса "Монеты-ягодки", распознать эту монету среди других можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – он округлый и толстый;

хвостику буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

грозди №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурту – гладкий, без насечек.

"Для чеканки использовались гладкие матрицы, поэтому у разновидности 5.1 ДАГ нет насечки на группе. Первые монеты раздали в память работникам завода. Остальной тираж уничтожили, ведь монеты с гладким гуртом были "незавершенными" и не могли попасть в обращение", – объяснили специалисты.

По этой же причине, отметили они, неизвестно сколько осталось монет из первого тиража. А потому на аукционах разновидность 5.1 ДАГ "продается очень редко".

НБУ начал продажу новых 5 грн

В то же время, Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена символу 2025 года по Восточному календарю – змее. Там отметили: в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке.

Называется же монета "Год Змеи". В оборот она была введена в начале ноября 2024 года.

Памятные монеты "Год змеи" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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