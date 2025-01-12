Украинские 25 копеек можно продать за большие деньги: как распознать дорогую старую монету
Старые украинские монеты можно продать за большие деньги. Однако не все – только имеющие определенные особенности. К примеру, за 25 копеек 1992 года разновидности 5.1ДАг 1992 года могут заплатить от 5 000 до 7 000 грн.
Как рассказали эксперты ресурса "Монеты-ягодки", распознать эту монету среди других можно по ряду признаков. В частности:
- среднему зубу тризуба – он округлый и толстый;
- хвостику буквы Ї – снизу он касается буквы Н;
- грозди №2 – она в форме тупоугольного треугольника.
- гурту – гладкий, без насечек.
"Для чеканки использовались гладкие матрицы, поэтому у разновидности 5.1 ДАГ нет насечки на группе. Первые монеты раздали в память работникам завода. Остальной тираж уничтожили, ведь монеты с гладким гуртом были "незавершенными" и не могли попасть в обращение", – объяснили специалисты.
По этой же причине, отметили они, неизвестно сколько осталось монет из первого тиража. А потому на аукционах разновидность 5.1 ДАГ "продается очень редко".
НБУ начал продажу новых 5 грн
В то же время, Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена символу 2025 года по Восточному календарю – змее. Там отметили: в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке.
Называется же монета "Год Змеи". В оборот она была введена в начале ноября 2024 года.
Памятные монеты "Год змеи" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:
- Укргазбанк;
- Таскомбанк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.
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