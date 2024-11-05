В Украине появились новые 5 грн: как выглядят. Видео

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена символу 2025 года по Восточному календарю – змее.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:

получила название "Год Змеи";

входит в серию "Восточный календарь".

"По 12-летнему восточному календарю 2025 год пройдет под знаком Змеи, поэтому наша следующая монета "Год Змеи" посвящена именно символу будущего года. Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях", – рассказали в НБУ.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

На реверсе (обратной стороне) изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года – змея. Ее образ закомпонирован в шестиугольник.

Где можно купить монету

Памятная монета "Год Змеи" вводится в обращение 5 ноября 2024 года. Ее номинал 5 грн. Тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету "Год Змеи" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. В общей сложности через интернет-магазин постепенно будет реализовано 48 тыс. монет.

"Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. О начале реализации и точках продаж узнайте на их официальных сайтах", – рассказали в НБУ.

Отметим, что банками-дистрибьюторами Нацбанка являются:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн. В процессе торгов было сделано 44 ставки.

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