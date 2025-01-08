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НБУ начал продажу новых 5 грн: сколько стоят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
4,2 т.
НБУ начал продажу новых 5 грн

Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена символу 2025 года по Восточному календарю – змее.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке.

Называется же монета "Год Змеи". В оборот она была введена в начале ноября 2024 года.

Нацбанк начал продавать новые памятные монеты в 5 грн

"Памятная монета посвящена одному из двенадцати животных восточного календаря. Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

Вверху монеты расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Україна". Внизу слева надпись полукругом "5 гривень".

Как выглядит новая монета 5 грн

На реверсе (обратной стороне) изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года – змея. Ее образ закомпонирован в шестиугольник.

НБУ продает новую монету 5 грн ао 161 грн

Где можно купить монету

Памятные монеты "Год змеи" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 161 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:

  • Укргазбанк;
  • Таскомбанк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.
Где можно купить новые 5 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн.

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