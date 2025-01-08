НБУ начал продажу новых 5 грн: сколько стоят

Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена символу 2025 года по Восточному календарю – змее.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке.

Называется же монета "Год Змеи". В оборот она была введена в начале ноября 2024 года.

"Памятная монета посвящена одному из двенадцати животных восточного календаря. Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

Вверху монеты расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Україна". Внизу слева надпись полукругом "5 гривень".

На реверсе (обратной стороне) изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года – змея. Ее образ закомпонирован в шестиугольник.

Где можно купить монету

Памятные монеты "Год змеи" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена – 161 грн. Также, сообщали ранее в Нацбанке, они будут доступны в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн.

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