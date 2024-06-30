Украинские 25 копеек можно продать за большие деньги: как распознать дорогую старую монету

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные номиналы.

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К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

Какие монеты также ценятся

Коллекционеры ценят и другие старые украинские монеты. К примеру, за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ увеличил объем продажи монет через свой интернет-магазин – на 10%. Теперь там будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции.

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